En 2018 Billie Eilish empezó a despuntar en el mundo de la música con sus temas You should see me in a crown y When the party is over, incluidas en su debut When we all fall asleep, where do we go? lanzado en marzo de 2019 y que la consagraron como artista revelación con tan solo 17 años.

Una fama vertiginosa que a la cantante le costó afrontar, pero que la han convertido en una de las estrellas del momento gracias a su talento y al de su hermano Finneas, con quien compuso el álbum en su propia casa.

Dos años después, Billie está a punto de lanzar Happier than ever, su segundo álbum del que ya ha adelantado cuatro temas. En julio de 2020 presentó My future, el primer avance que compuso junto a Finneas durante el confinamiento.

En noviembre de 2020 llegó Therefore I Am, el último vídeo en el que Billie lució su icónico pelo bicolor, que cambió después por una melena rubia mucho más luminosa. Y este cambio no fue casual, Billie anunció que tras el lanzamiento de su documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry, ese iba a ser el símbolo de su nueva era.

'Happier than ever', la nueva era de Billie Eilish

Ya en 2021, la artista ha presentado dos temas más de este trabajo: Your power y Lost Cause. Ambos temas centrados en relaciones tóxicas, esta última entre un hombre mayor y una chica joven.

De Lost Cause, Billie ha explicado que es "la mejor canción que ha escrito nunca" y que es su favorita del álbum. En una entrevista para Rolling Stone, la joven contó que estuvo en dos relaciones clandestinas desde que se hizo famosa, y que escribir sobre ello le ayudó a procesar estas experiencias.

De esta manera, los temas de Happier than ever son más autobiográficos y queda a un lado el universo creado para When we all fall asleep, where do we go?, inspirado en la película de terror de culto Babadook.

"Casi ninguna de las canciones de este disco es alegre"

Esta nueva etapa de la artista no implica que sea más alegre que la de su debut. Así lo ha explicado ella misma en la mencionada entrevista: "Casi ninguna de las canciones de este álbum es alegre".

Sin embargo, mientras en su primer disco se centraba en monstruos del pasado creando un universo de terror nocturno y sueños lúcidos que plasmó a la perfección en videoclips como Bury a friend, este álbum trata otro tipo de traumas relacionados con el abuso emocional, la desconfianza y las luchas de poder.

Un ejemplo de ello son los adelantos Your power y Lost Cause, donde la artista explora el mundo de las relaciones una vez superados sus miedos adolescentes.

Por qué es tan importante 'Happier than ever'

Una de las claves de Happier than ever es que Billie Eilish ha escrito desde la realidad de sus experiencias personales. Si bien en su debut se escudaba en un mundo "prácticamente ficticio", en este nuevo trabajo plasma su proceso de curación y aprendizaje.

Los temas no solo abordan los problemas que afectan a la artista, sino que reflejan la superación y sobre todo, desprenden un mensaje positivo a pesar de no tratar los temas desde el optimismo.

Billie no quiere continuar dando esa imagen de chica introvertida y oscura, quiere mostrar una parte más de su personalidad: "Quiero que la gente vea que puedo cantar. Que soy mujer. Que tengo personalidad. Y eso se refleja en Happier than ever"