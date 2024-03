Nebulossa achaca las críticas a 'Zorra' a la falta de comprensión

La discreción de Nebulossa respecto a las críticas de Zorra ha llegado a su fin y este viernes el dúo compuesto por Mery Bas y Mark Dasousa ha decidido significarse sobre las críticas a la canción con la que se proclamaron ganadores del Benidorm Fest 2024 y con la viajarán a Malmö (Suecia) el próximo 11 de mayo para representar a España en la final de Eurovisión.

Las opiniones contrarias siguen sin importarles, como ya apuntaron cuando acudieron como invitados a la gala de los Premios Goya de Valladolid, pero ahora sí apuntan de dónde han podido salir tantas voces discordantes.

"Es una falta de entender la canción y de reflexionar. Entiendo que te hayan podido llamar zorra, pero por eso el querer resignificar la palabra", ha asegurado Mery en una entrevista con EFE en Nueva York justo antes de su show en el Royal City Music Hall, donde estrenaron con Gloria Trevi la versión remix de la canción.

Para la pareja, el problema está en que hay gente que no acaba de entender la letra y la ironía que esconde. "Son libres de opinar lo que quieran. Nosotros tenemos claro que vamos a llevar este mensaje hasta el final de las consecuencias. Y si no nos dejan por algún motivo, que se evidencie”, decían en Benidorm, donde Mery reconoció también que muchas veces le han llamado zorra.

"Me he sentido discriminada, marginada... y ese sentimiento lo he tenido durante mucho tiempo hasta que decidí aceptar esa palabra", apuntó Mery. "Digerirla pero también vomitarla y sacarla fuera", añadió Mark, coautor del tema que definen como terapéutica. "Queremos que la gente se sienta libre de usar esa palabra".

La letra de 'Zorra', la canción de Nebulossa en Eurovisión

Zorra, zorra, zorra

Zorra, zorra, zorra

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame, si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal