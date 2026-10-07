¡Nuevo invitado! Shakira confirma que Bizarrap estará en su concierto de despedida en Madrid

La cantante Shakira se ha propuesto que su concierto de despedida en Madrid de 12 de octubre, con el que clausura su residencia en la capital, sea un acontecimiento histórico en la industria musical.

Tras anunciar este show extra fuera de la programación oficial y que, además, contará con artistas tan especiales como Maluma, Dani Martín o Beéle, la colombiana suma un nuevo invitado con la incorporación del productor argentino Bizarrap.

Una noticia que ha llenado de entusiasmo a los fans de Shakira, ya que la colaboración entre ambos BZRP Music Sessions #53 se ha convertido en todo un himno de la carrera de la de Barranquilla e, incluso, uno de los versos ha sido el elegido para titular la gran gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran Wolrd Tour.