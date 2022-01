Ocho canciones que no sabías (o si) que hablaban de sexo

Te interesa La defensa de la madre de Rosalía ante las críticas por la erótica letra de 'Hentai'

Digamos adiós a la inocencia con el siguiente listado musical. Si en algún momento no has pillado bromas con doble sentido o algunas estrofas de canciones te han dejado con el pie cambiado, es decir, completamente despistado, hoy saldrás de dudas. Aprovechamos el revuelo generado por Hentai, la última canción de Rosalía, y su contenido altamente sexual, para recordar algunas de las canciones que hablan de sexo de manera más o menos explícita. Algunos con acierto y otras no tanto, también hay que decirlo.

La polémica de Rosalía y 'Hentai'

Inmediatamente después de que Rosalía compartiese un adelanto de Hentai, una de las canciones de Motomami, las redes empezaron a arder. En concreto, la cantante publicó los siguientes versos: "Te quiero ride, como a mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios".

El vídeo dura sólo 24 segundos, pero ha dado para que las redes hayan estado entretenidas durante varios días. ¿Hace falta aclarar por qué habla de sexo?

Canciones que no (o si) sabías que hablaban de sexo

'Bailando', de Enrique Iglesias

Bailando es una canción escrita por el músico Descemer Bueno e interpretada por el grupo cubano Gente de Zona. Sin embargo, Enrique Iglesias es quien la popularizó hasta otros niveles. Todo el mundo canta eso de: "Tu cuerpo y el mío llenando el vacío/ Subiendo y bajando...". Su contenido parece bastante claro, ¿verdad?

'Despacito', de Luis Fonsi

La canción de Luis Fonsi que, tanto y tanto, hemos escuchado causó bastante revuelo en otros países. De hecho, en Malasia, la canción quedó prohibida en radio, tele y, bueno, en todos lados, después de que diferentes sectores islamistas denunciaran lo obscena que resultaba su letra. "Firmo en las paredes de tu laberinto / Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito", dice el tema, que Luis Fonsi llama sensual, no sexual.

'Whistle', de Flo Rida

Flo Rida, el rapero que tomó su nombre artístico por el estado en que nació, cantaba Whistle, un tema que en una forma, más o menos, metafórica habla sobre el sexo usando el doble sentido. En concreto, la canción hace alusión al sexo oral. El propio artista dijo del tema: "No sé qué tiene de malo la letra... Le enseña a silbar a su chica... Además si creen que habla de sexo oral ¿Qué tiene de malo?".

'Quiero montarme en tu velero', de La Fiesta

Todo un clásico de una época. La canción que se refiere al uso del preservativo (para algunos de manera críptica) fue compuesta por Alejandro Abad a mediados de los 2000 y llevada a las pantallas de todos los canales de ese momento por La Fiesta. ¿Quién no recuerda eso de "Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero / Y hacernos eso, ay ay ay ay"? Pues si el sombrero es el preservativo, ya os podéis imaginar qué es el velero...

'La camisa negra', de Juanes

Sin lugar a dudas esta es una de las canciones más conocidas del colombiano. La camisa negra habla de sexo y de un tema no tan popular, como el de la impotencia sexual y la falta de apetito. "Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama / Come on, come on, come on baby / Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto". Sabéis quién es el difunto, ¿no?

'Watermelon Sugar', de Harry Sytles

Temazo de Harry Styles, cuyo significado ha sido reconocido por el cantante. Watermelon Sugar trata sobre el orgasmo femenino.

'Fergalicious', de Fergie

La antigua chica de Black-Eyed Peas se refiere al sexo oral cuando dice eso de Fergalicious. El vídeo no disimula mucho la clara intención sexual de la canción. De hecho, se esfuerza muy poco en ocultarlo.

'All My Life', de Foo Fighters

El músico Dave Grohl admitió hace años que esta canción hablaba, específicamente, sobre el cunnilingus. Se trata del primer tema del disco One By One.