Olivia Rodrigo aparece por sorpresa en el concierto de Billi Joel y cantan juntos 'Deja Vu' y 'Uptown Girl'

Si Olivia Rodrigo es un referente de los jóvenes en la actualidad, Billy Joel hizo lo propio con en los 70, 80 y 90, convirtiéndose en una de las grandes estrellas de la música de todos los tiempos.

Y, para sorpresa de todos, ambas estrellas se han unido en directo cuando Billy Joel ha invitado a subir al escenario a la joven de 19 años durante su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Me encanta su música, y también a mis hijos”, dijo Joel desde su piano en referencia a Olivia Rodrigo. “Ella es una triple ganadora del Grammy. Ganó el premio Billboard 2022 Mujer del año. Ella tiene el American Music Award. Tiene todo tipo de premios. Ella es muy talentosa”, así presentó a la cantante antes de que apareciese en escena.

“Muchas gracias por recibirme, Billy. Soy una gran admiradora y escribí esta canción sobre ti”, dijo Rodrigo después de subir al escenario. Luego, comenzó a cantar Deja Vu, que cuenta cómo le ponía la música del artista a un exnovio: “Play her piano, but she doesn't know/That I was the one who taught you Billy Joel” (Toca su piano, pero ella no sabe que yo fui quien te enseñó Billy Joel).

Después, se animaron con Uptown Girl donde demostraron la gran complicidad que hay entre ambos.

Al terminar el concierto, la cantante le dedicó unas palabras en su Instagram: “El mayor honor de todos los tiempos. Sigo llorando, gracias Billy”.