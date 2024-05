Omar Montes nos enseña 'El pantalón', su canción con Lola Índigo y Las Chuches

Omar Montes vuelve a la carga con El Pantalón, la canción del trío cordobés Las Chuches que ha decidido revisitar junto a Sara, Marina y Melody —componentes de la formación musical— y Lola Índigo.

Tras semanas dando pistas sobre una posible colaboración con la cantante de Huétor Tájar, este miércoles ha compartido en sus redes sociales un adelanto del tema que formará parte de su nuevo disco.

"Saqué La Sevillana y, como tuvo tan buena acogida, se puso número 1, dije: 'Voy a sacar otro single del disco de flamenco ya que estoy en hype'. Y hablé con Las Chuchces para hacer una remake de la canción de El Pantalón", le contó a Pablo Motos en su visita este miércoles a El Hormiguero, y mostró también su emoción ante el lanzamiento de este trabajo.

"Me hace mucha ilusión porque Las Chuches hace que no sacan un tema mucho tiempo y que vuelvan conmigo... y Lola Índigo", señaló el cantante que lanzará su álbum del flamenco el próximo 30 de mayo. "Esto no lo he dicho antes", dijo antes de continuar con la entrevista.

La letra de 'El Pantalón' de Las Chuches

[Intro]

(Venga niño, vamos, vamos, vamos)

(Tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé

Tiro pa' la virulé)

(Vamos, vamos que se me va, señora)

[Coro]

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

(Tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé)

[Verso 1]

Tengo una raja en la falda y la rodilla a mí se me ve

También se me ve la tibia, la pantorrilla y el peroné

¡Hay que ver! ¡Hay que ver! Las cosas que se ven

Yo no salgo de la duda

No he visto cosa mas rara que una gitana en la torre replicando las campanas

No puede ser, esto es así, la locura del mundo vas a vivir

Cuando tengo ganaeras

Cambia la moneda, dame que me compre un pantalón

[Coro]

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

(Tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé)

[Verso 2]

Tengo mis cinco sentidos puestos en la anchura de ese pantalón, de ese pantalón

Cuando me lo vea puesto el niño que yo quiero

¿Gritará? ¿Bailará? ¿Mirará?

Me llevara a ver la luna llena, la media luna, la luna entera

[Coro]

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

[Coro]

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

[Verso]

Tengo una raja en la falda y la rodilla a mí se me ve

También se me ve la tibia la pantorrilla y el peroné

¡Hay que ver! ¡Hay que ver! Las cosas que se ven

Yo no salgo de la duda

No he visto cosa más rara que una gitana en la torre replicando las campanas

No puede ser, esto es así, la locura del mundo vas a vivir

Cuando tengo ganaeras

Cambia la moneda dame que me compre un pantalón

[Coro]

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

[Coro]

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Yo voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón

Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón

(Tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé, tiro pa' la virulé)