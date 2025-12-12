La Oreja de Van Gogh anuncia nuevos conciertos en su gira de 2026, con un sexto Movistar Arena en Madrid
Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Córdoba se suman a la gran gira que prepara La Oreja de Van Gogh con la vuelta de Amaia Montero. Además, la banda añade un concierto más tanto en Madrid como en Barcelona.
La Oreja de Van Gogh prepara nueva música tras la vuelta de Amaia Montero
La profunda reflexión de Amaia Montero tras su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podría más"
¡El reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh continúa arrasando!
La banda se encuentra inmersa en la creación de nueva música, y mientras tanto su gira Tantas cosas que contar continúa siendo uno de los eventos musicales más esperados de la década. Con ella, el grupo recorrerá escenarios por toda España.
Dado el gran éxito de la primera venta de entradas de este nostálgico tour, se fueron anunciando poco a poco otros conciertos en distintas ciudades. Y ahora La Oreja de Van Gogh sorprende al desvelar varios shows más, con una sorpresa para su final de gira.
El grupo añade Badajoz (20 de junio), Córdoba (4 de julio), Las Palmas de Gran Canaria (23 de octubre) y Santa Cruz de Tenerife (24 de octubre) en el mapa de la gira, con un concierto en cada una de estas ciudades. Además, suma un espectáculo más en Barcelona (27 de noviembre).
Después de los conciertos el 28, 29 y 30 de mayo (con las entradas agotadas) y los del 22 y 23 de septiembre (con las últimas entradas disponibles), la banda que interpreta Rosas anuncia un sexto concierto en el Movistar Arena: será el 30 de diciembre de 2026, el último del gran tour.
Todos los conciertos de La Oreja de Van Gogh en 2026
- 9 May 2026 - Bizkaia Arena BEC!, Bilbao
- 10 May 2026 - Bizkaia Arena BEC!, Bilbao
- 28 May 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 29 May 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 31 May 2026 - Movistar Arena, Movistar Arena
- 6 Jun 2026 - Estadio José Copete, Albacete
- 13 Jun 2026 - Plaza de Toros, Murcia
- 14 Jun 2026 - Plaza de Toros, Murcia
- 20 Jun 2026 - Auditorio Recinto Ferial, Badajoz (Nuevo)
- 26 Jun 2026 - Live Sur Stadium, Sevilla
- 27 Jun 2026 - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja, Fuengirola
- 4 Jul 2026 - Córdoba Live, Córdoba (Nuevo)
- 10 julio 2026 - Gijón Life, Gijón
- 31 julio 2026 - Illunbe Donostia Arena, Donostia
- 1 agosto 2026 - Illunbe Donostia Arena, Donostia
- 21 agosto 2026 - La Virgen del Mar, Santander
- 27 agosto 2026 - Pingüinos Arena, Valadolid
- 4 septiembre 2026 - Roig Arena, Valencia
- 5 septiembre 2026 - Roig Arena, Valencia
- 11 septiembre 2026 - Coliseum, A Coruña
- 12 septiembre 2026 - Coliseum, A Coruña
- 22 septiembre 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 23 septiembre 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 9 octubre 2026 - Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza
- 10 octubre 2026 - Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza
- 23 octubre 2026 - Anexo Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (Nuevo)
- 24 octubre 2026 - Campo de Fútbol de Adeje, Santa Cruz de Tenerife (Nuevo)
- 6 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 7 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 20 noviembre 2026 - Navarra Arena, Pamplona
- 21 noviembre 2026 - Navarra Arena, Pamplona
- 26 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 27 noviembre 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona (Nuevo)
- 5 diciembre 2026 - Bizkaia Arena BEC!, Bilbao
- 30 diciembre 2026 - Movistar Arena, Madrid (Nuevo)