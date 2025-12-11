La Oreja de Van Gogh prepara nueva música tras la vuelta de Amaia Montero

"GRABANDO"... Con solo una palabra, La Oreja de Van Gogh ha puesto en alerta a sus fans ante el posible lanzamiento de una nueva canción. Esta sería el primer sencillo de su nueva etapa, protagonizada por el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas.

El grupo ha compartido este jueves 11 de diciembre un vídeo en sus redes sociales. En él, aparecen muy felices en su estudio en San Sebastián grabando voces e instrumentos.

Todo apunta a que La Oreja de Van Gogh tiene previsto publicar música inédita antes de su gira Tantas Cosas que Contar, que comenzará el 9 de mayo en Bilbao. La nueva publicación de la banda incluye una melodía de fondo que podría ser una pista de cómo sonarán sus próximas canciones...

Esta no es la primera que La Oreja de Van Gogh asegura que está preparando nueva música. El pasado 21 de noviembre, sus integrantes compartieron un mensaje en Instagram diciendo: "Hoy nueva canción". Sin embargo, poco después modificaron el texto: "Trabajando en nuevas canciones".

Además, cuando hicieron público el comunicado del regreso de Amaia Montero, los miembros del grupo ya desvelaron que estaban componiendo: "La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

Ya se puede escuchar una de sus nuevas canciones

Aunque todavía no la han estrenado oficialmente, La Oreja de Van Gogh compartió un vídeo en el local de ensayo tocando una canción inédita de la que todavía no se conoce el título.

En esas imágenes, de la sesión del pasado 10 de octubre de 2025, aparecen los músicos junto a la vocalista interpretando un tema que parece que narra la historia del grupo. "Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer / No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever", dice la letra en una posible referencia al futuro incierto que vivió el grupo tras despedir a Leire Martínez.