'Hacia otra parte', el disco más internacional de La Pegatina, ya disponible

Coincidiendo con su showcase en Haro, cuyas entradas están agotadísimas, La Pegatina estrena hoy su último trabajo, Hacia otra parte, su octavo álbum de estudio, de los 10 que tienen desde que empezaron sus andaduras en el mundo de la música hace casi 20 años.

Este grupo de ska formado por 8 miembros no tiene límites y ha cruzado todas las fronteras. Así lo ha reflejado en este nuevo trabajo, el más internacional hasta la fecha, que te hará sentir como Willy Fog dando la vuelta al mundo, pero en lugar de viajando en globo, escuchando sus nuevo temas.

Un álbum de colaboraciones internacionales

El disco está repleto de colaboraciones con artistas internacionales, principalmente artistas europeos y latinoamericanos, de los países que más han visitado estos últimos años como Uruguay, Argentina, México, Holanda, Alemania, Francia…

"Como es un disco de colaboraciones internacionales, hemos ido viajando a diferentes países y hemos ido a todos los sitios que aparecen en el libreto del disco”, contaban a Eva e Iggy en su visita a nuestro morning show Cuerpos Especiales sobre la creación del disco.

Hacia otra parte, single que da nombre al disco, es la única canción que no se trata de una colaboración. En el resto de hits podrás disfrutar de La Pegatina junto a artistas como el MC Youthstar, en su sencillo Where do we go?, o la banda argentina Auténticos Decadentes, con quien han lanzado su último single Yo quiero bailar antes de la publicación del disco.

Un packaging muy original

La Pegatina te invita a recorrer con ellos sus viajes alrededor del mundo a través de su música. Con uno de los packaging más originales que hemos visto nunca, el grupo presenta su nuevo disco de una manera muy creativa. Además va al dedillo con el contenido de este, pues esta repleto de colaboraciones con artistas internacionales de distintas partes del mundo.

Incluso se han parado a hacer un unboxing, que está muy de moda ahora, para mostrarnos qué contiene el álbum en físico de su último trabajo. Lo primero que vemos es una caja amarilla con las letras ‘HOP’ en relieve, las iniciales del título de su disco, Hacia otra parte.

Muy llamativo por fuera, pero por dentro es toda una fantasía. El disco viene acompañado de un librito imitando a un pasaporte con las letras de todas las canciones que componen el disco, un accesorio para tu maleta de viaje, el disco el forma de globo terráqueo, un mapa de los sitios donde han hecho música… ¿Te han entrado ganas de viajar al ritmo de la música de La Pegatina? ¡Porque a nosotros muchas!

Gira a la vista

Una vez con el disco fuera, los chicos planean una gira, y así se lo hicieron saber a nuestros presentadores. Pero no va a ser una gira cualquiera. La próxima vez que el grupo vuelva a los escenarios de manera oficial lo piensa hacer a lo grande, en un increíble show post pandemia.

"Hemos preparado unos visuales en los que hemos perdido a ilustradores que nos gustan que nos dieran elementos con los que jugar en la pantalla de cada una de las canciones”, han contado en Cuerpos Especiales.

Mientras se pone en marcha la gira siempre podremos seguir disfrutando de sus íntimos showcase de la mano de Europa FM, como por ejemplo el que se celebra esta noche en Haro donde seguro que podremos escuchar algún tema de este nuevo disco.