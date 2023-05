Ozuna: su nombre real, su canción con Shakira, su video sexual filtrado, su pareja y sus dos hijos

La música urbana va cogiendo cada vez más fuerza y sin duda uno de los mayores exponentes de este estilo es Ozuna, un artista puertorriqueño conocido por todo el mundo. A pesar de que lanzó su primera canción en 2012, no fue hasta 2016 cuando saltó a la fama gracias a La ocasión, un tema en el que colaboró con De la Ghetto, Arcángel y Anuel AA.

Más de 10 años después de su inicio, Ozuna brilla y ha llegado a ser el artista principal en la final de la Copa del Rey 2023, que se juega este fin de semana en Sevilla.

Cómo se llama realmente Ozuna

Juan Carlos Ozuna Rosado (31 años) nació en San Juan (Puerto Rico). En 2010 se mudó a Nueva York para buscar un hueco en la industria musical, pero terminó regresando después de tres años.

Empezó a publicar en internet sus primeras composiciones bajo el nombre de J.Oz, no obstante, se dio cuenta que no enganchaba mucho y optó por llamarse simplemente Ozuna, el apellido de su padre.

En 2012 lanzó su primera canción, Imaginando, y tras esta vinieron muchas otras como Igual que tú, Yo quisiera, Música eléctrica, El desquite o Si tu marido no te quiere.

El triunfo internacional de Ozuna

La fama absoluta le llegó en 2016 cuando se unió a La ocasión, un tema en el que colaboró con DJ Luian, Mambo Kingz, De la Ghetto, Arcángel y Anuel AA. En este momento comenzó a colarse en las principales listas de éxitos internacionales y a despuntar como referente de la música latina.

Fue durante estos años cuando empezó a usar el mote 'El negrito ojos claros', que suele repetir en la mayoría de sus singles. Se debe a que los tiene de un color marrón claro, no azules o verdes como muchos creen erróneamente.

Ozuna tiene cinco discos: Odisea (2017), Aura (2018), Nibiru (2019), Enoc (2020) y Ozutochi (2022).

Ha sido nominado a decenas de premios en los últimos años y ha ganado muchos de ellos, pero uno de los más destacados fue Mejor canción urbana en los Latin Grammy, por Yo x ti, Tú x mí, el single que sacó con Rosalía.

'Monotonía', su colaboración con Shakira

Tal es su éxito que en 2022 se sumó a Shakira para Monotonía, el segundo tema que la colombiana estrenó desde su separación de Piqué. Este single habla del desgaste, del cambio de rumbo, del muro invisible que se instala en la cama de matrimonio cuando cada uno sigue su propio camino.

El videoclip estaba cargado de dardos hacia el futbolista como la ropa que ella usaba, la música que sonaba de fondo o incluso la propia letra. "No me dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tu", canta en Monotonía.

Aunque lo más destacado de esta colaboración es que en 2018, el intérprete de Se preparó dio una entrevista para Telemundo y cuando le preguntaron quién era su "crush", no dudó en decir que Shakira.

"Era mi novia cuando yo era niño", dijo el artista, trece años más joven que la cantante.

Ozuna, el protagonista de un video sexual

En 2019, Ozuna vivió un episodio realmente desagradable cuando se difundió por redes sociales un video sexual en el que aparecía con dos hombres, aunque lo más grave es que en el momento de la grabación solo tenía 16 años.

Supuestamente, este video había llegado a Kevin Fret, otro artista puertorriqueño, y este le estaba extorsionando. Ozuna fue a denunciarlo, pero le recomendaron que lo dejara pasar porque sino el clip podría llegar a más personas.

Así fue, aunque por desgracia este cantante fue asesinado varios meses después y al investigar su vida, se encontró este video y se volvió viral.

Ante la cantidad de mensajes que recibió, decidió pedir disculpas por el video y explicar por qué lo grabó: "Lo que pasó fue un error del pasado. Como mucha gente joven, cometí un error alimentado por la ignorancia. Hoy, no sólo lo siento por lo que ocurrió, sino que lo condeno. Esa es la razón por la que busqué ayuda y estoy seguro de que todo se esclarecerá".

"De la misma forma, estoy siguiendo el proceso y siempre estaré dispuesto a colaborar con las autoridades para prevenir el mal que resultó de este gran error. Y lo que es más importante, le pido a mi familia que me perdone. Son la prioridad de mi vida y siempre seguiré luchando por ellos", apuntó.

Su mujer Taina Meléndez y sus dos hijos

Pese a su juventud, el puertorriqueño lleva más de 15 años con su pareja. Conoció a Taina Marie Meléndez mucho antes de que fuera famoso y en 2013 trajeron al mundo a su primera hija Sofía Valentina. Tres años después, llegó al mundo Jacob Alexander, el segundo de la familia.

No fue hasta 2020 cuando el cantante se comprometió con su novia. El motivo de esta tardanza fue que debido a la apretada agenda del artista, les había sido imposible encontrar la fecha perfecta: "Quería casarme hacer rato, pero estaba esperando un momento especial", dijo en redes.

"No ha sido fácil; han sido ocho años casi ya de, no de matrimonio, pero de noviazgo. Altas y bajas, pero siempre firme con mi familia; siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos", destacó el intérprete de Se preparó.

Y concluyó: "Trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca no me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada".

En agosto de 2021, pasaron por el altar y formalizaron su amor.

Ozuna lleva más de 10 años en la industria musical y desde entonces no ha decepcionado a sus fans. Muchos temas, premios y millones de seguidores por todo el mundo. Todo esto se suma a una familia que le adora.