Pablo Alborán adelanta cómo suena "la última balada" de su nuevo disco: "La más importante para mí"

Hay canciones que llegan en el último momento y hay que hacerles un hueco en el disco en el que se está trabajando.

A Pablo Alborán le acaba de pasar con una balada que ha decidido sumar al tracklist de KM 0, su próximo álbum, y de la que ya ha compartido varios adelantos en redes.

"Anoche mientras dormía, sentí una culpa que no era mía. Yo siempre te he sido muy claro, cuando quería volar más alto. O me quieres como yo lo hago, o me marcho", canta el malagueño en el vídeo publicado este domingo a última hora en Instagram, donde confiesa que estamos ante "la última balada del disco y la más importante" para él.

"...Manda narices.. 🤣🤣 aunque el disco viene cargadito… aviso…. Es el disco más rotundo que he escrito nunca!!", señala el intérprete de Clickbait, que días antes publicó otro vídeo cantando el tema a capella.

"Me enseñaste tus perfiles pero de frente siempre me faltabas | Anoche mientras dormía sentí una culpa que no era mía, yo siempre te he sido muy claro cuando quería volar más alto | No quiero hablar más de tus pactos o me quieres como yo lo hago o me marcho...", dice Pablo Alborán en la balada, que entonces (no sabemos ahora) no tenía título pero que ya sabía era imprescindible.

"Hay canciones de última hora... que acaban siendo claves para el próximo disco", la presentó el malagueño que todavía no ha adelantado la fecha de la canción ni del álbum.