Beret: "En los malos momentos es cuando más hay que estar para cantar"

MÚSICA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Beret ha sido uno de los artistas que han participado en #YoMeQuedoEnCasaFestival: “Me chocó de forma positiva que hayan tantos festivales y tantos artistas que se estén prestando a estas cosas, a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos”, asegura.

“Si en los momentos buenos estamos ahí para cantar, en los momentos malos es cuando más tenemos que estar para cantar. La música parece algo muy simple pero da mucho”, asegura el artista sevillano.

A la pregunta sobre si está escribiendo sobre el confinamiento, nos explica que ha escrito sobre la ansiedad: “Escribí una canción dedicada a la ansiedad relacionada con el confinamiento. Cuando empezó todo esto leí a muchas personas que se sentían agobiadas. Están viviendo lo mismo que una persona que normalmente siente ansiedad”, explica.

“Parece irónico pero pensé ‘a mi no me hace falta estar en una cueva para sentirme así porque me siento así constantemente a causa de este problema'”; añade.

¿Y qué lleva mejor Beret del confinamiento? “Después de ir a 400Km/h en esta gira y no parar, ha sido el encontrarme conmigo mismo. Cuando uno va muy rápido se acostumbra a unas cosas que diariamente no son normales. Parar y respirar”.

PROYECTOS FUTUROS

Cuando todo esto pase y pueda reanudar su gira y sus compromisos profesionales, Beret nos anuncia que tiene preparadas dos grandes colaboraciones: “No puedo decir con quiénes son pero me flipan. Estoy muy ilusionado porque me sacan de mi zona de confort”.

LA VOZ KIDS

Además, Beret se estrenó en la próxima edición de La Voz Kids como asesor de Melendi. Nos cuenta que se lo pasó genial y que lo mejor fue conocer más cara a cara a los otros artistas con los que trabajó en el programa: Melendi, David Bisbal, Rosario, Vanesa Martin, AItana, Blas Cantó y Rozalén.

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA:

- Película: Mr. Nobody, de Jaco Van Dormael

- Libro: Las gafas de la felicidad, de Rafael Santandreu

- Disco: Circo Soledad, de Ricardo Arjona

