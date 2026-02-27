Pablo Alborán le canta al arrepentimiento en su canción 'Algo de mí': significado y letra
Pablo Alborán no hace esperar más a sus fans y antes de empezar su esperada gira el malagueño estrena un nuevo tema pop, Algo de mí, con el que se recrea en aquella pérdida sentimental de la que se arrepiente, con videoclip incluido.
Malú y Pablo Alborán conquistan Madrid al cantar 'Todos los secretos' en Live Las Ventas
Pablo Alborán no para ni un segundo, y tan solo un día antes de empezar Global Tour KM0, el artista estrena una nueva canción, Algo de mí.
Tras mostrarle a sus fans un adelanto de este tema a piano, el malagueño no hace esperar más y lanza este nuevo single. En él, el artista reflexiona sobre la culpa por haberse desprendido de un amor y recrea lo que le gustaría revivir con esa persona.
El artista apuesta por el pop para cantarle a esta tristeza romántica por no poder cambiar el pasado, y se compadece en el arrepentimiento de esa separación.
La canción no ha llegado sola. El artista lanza Algo de míacompañada de un videoclip con un collage continuo, en el que Alborán se deja ver por la calle, presume de su Málaga natal, y le canta a cámara a través de otras imágenes que evocan a recuerdos.
El propio Pablo Alborán ha mostrado su entusiasmo por este lanzamiento, y ha adelantado: "Qué ganas de cantarla en los shows junto a todas las canciones de estos 15 años".
Letra de Algo de mí
Me estoy dando cuenta de las cosas que hice mal
La culpa me alimenta con trocitos de cristal
Te quiero buscar 1 para decirte que lo siento
Todo lo que destruí me mata por dentro
Algunos me avisaron que me arrepentiría
Supongo que querían evitar mi caída
Y ya no se si quieres algo de mi
Quiero apagar la luz de toda mi cabeza
Volver a aquella charla con nuestra cerveza
La primera caricia debajo la mesa
Atarme a ti antes de que desaparezcas
Una y otra vez
Besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa
Pedirme que no pare que no añada una coma
Y ahora tengo miedo de decirte hola
No sé si a un tipo como yo se le perdona
Me estoy dando cuenta de lo torpe que fui
La vida no es un curso que se pueda repetir
Te quiero mirar a los ojitos como antes
Que vuelvas a creer que juntos somos gigantes
Algunos me avisaron que me arrepentiría
Supongo que querían evitar mi caída
Y ya no se si quieres algo de mi
Quiero apagar la luz de toda mi cabeza
Volver a aquella charla con nuestra cerveza
La primera caricia debajo la mesa
Atarme a ti antes de que desaparezcas
Una y otra vez
Besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa
Pedirme que no pare que no añada una coma
Y ahora tengo miedo de decirte hola
No sé si a un tipo como yo se le perdona...
Algunos me avisaron que me arrepentiría
Supongo que querían evitar mi caída
Y ya no se si quieres algo de mi
Quiero apagar la luz de toda mi cabeza
Volver a aquella charla con nuestra cerveza
La primera caricia debajo la mesa
Atarme a ti antes de que desaparezcas
Una y otra vez
Besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa
Pedirme que no pare que no añada una coma
Y ahora tengo miedo de decirte hola
No sé si a un tipo como yo se le perdona