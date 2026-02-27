Pablo Alborán le canta al arrepentimiento en su canción 'Algo de mí': significado y letra

Pablo Alborán no para ni un segundo, y tan solo un día antes de empezar Global Tour KM0, el artista estrena una nueva canción, Algo de mí.

Tras mostrarle a sus fans un adelanto de este tema a piano, el malagueño no hace esperar más y lanza este nuevo single. En él, el artista reflexiona sobre la culpa por haberse desprendido de un amor y recrea lo que le gustaría revivir con esa persona.

El artista apuesta por el pop para cantarle a esta tristeza romántica por no poder cambiar el pasado, y se compadece en el arrepentimiento de esa separación.

La canción no ha llegado sola. El artista lanza Algo de míacompañada de un videoclip con un collage continuo, en el que Alborán se deja ver por la calle, presume de su Málaga natal, y le canta a cámara a través de otras imágenes que evocan a recuerdos.

El propio Pablo Alborán ha mostrado su entusiasmo por este lanzamiento, y ha adelantado: "Qué ganas de cantarla en los shows junto a todas las canciones de estos 15 años".

Letra de Algo de mí

Me estoy dando cuenta de las cosas que hice mal

La culpa me alimenta con trocitos de cristal

Te quiero buscar 1 para decirte que lo siento

Todo lo que destruí me mata por dentro

Algunos me avisaron que me arrepentiría

Supongo que querían evitar mi caída

Y ya no se si quieres algo de mi

Quiero apagar la luz de toda mi cabeza

Volver a aquella charla con nuestra cerveza

La primera caricia debajo la mesa

Atarme a ti antes de que desaparezcas

Una y otra vez

Besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa

Pedirme que no pare que no añada una coma

Y ahora tengo miedo de decirte hola

No sé si a un tipo como yo se le perdona

Me estoy dando cuenta de lo torpe que fui

La vida no es un curso que se pueda repetir

Te quiero mirar a los ojitos como antes

Que vuelvas a creer que juntos somos gigantes

Algunos me avisaron que me arrepentiría

Supongo que querían evitar mi caída

Y ya no se si quieres algo de mi

Quiero apagar la luz de toda mi cabeza

Volver a aquella charla con nuestra cerveza

La primera caricia debajo la mesa

Atarme a ti antes de que desaparezcas

Una y otra vez

Besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa

Pedirme que no pare que no añada una coma

Y ahora tengo miedo de decirte hola

No sé si a un tipo como yo se le perdona...

Algunos me avisaron que me arrepentiría

Supongo que querían evitar mi caída

Y ya no se si quieres algo de mi

Quiero apagar la luz de toda mi cabeza

Volver a aquella charla con nuestra cerveza

La primera caricia debajo la mesa

Atarme a ti antes de que desaparezcas

Una y otra vez

Besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa

Pedirme que no pare que no añada una coma

Y ahora tengo miedo de decirte hola

No sé si a un tipo como yo se le perdona