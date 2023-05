Pablo Alborán canta por primera vez en Fuengirola la canción inédita 'Si quisieras'

Pablo Alborán está de estreno. El cantante ha empezado este sábado su nueva gira y la primera parada ha sido en el Marenostrum Fuengirola, Málaga. Allí ha dado el pistoletazo de salida de su último álbum La Cuarta Hoja, formado por once canciones en las que colaboran artistas internacionales como María Becerra o Aitana.

El sexto álbum de estudio del artista, tal y como él lo define, "celebra el amor, la amistad y el presente". En un intento constante por hablar desde la verdad y conservar su esencia, Alborán ha querido con este proyecto reivindicar el amor fiel de amigos y familia que no desaparece.

Empezar en casa no ha sido casual: "Para mí es muy importante comenzar la gira en casa, con mi familia, con la gente que me ha visto crecer y ha hecho lo posible para que me pueda dedicar a esto", empezó revelando el malagueño al salir al escenario.

En su línea, el andaluz de 33 años quería levantar un show en el que priorizar, como siempre, su música. Sin trucos. "Hay espectáculos muy grandilocuentes, yo quiero poner en valor la música", reveló a El Mundo en un reportaje donde el artista se deja ver en los últimos ensayos, antes de comenzar esta gira.

Y es lo que ha hecho. Él y el micro, con un diseño artístico sencillo de fondo que acompaña a su voz, y, sobre todo, el público. Ha demostrado por enésima vez la sensibilidad brutal que condiciona la manera de hacer las cosas del artista. En sus letras y melodías, y también en sus directos. Como él defiende en sus redes: "La música protege". Y él la utiliza como medio de expresión y de vida.

La canción inédita que Pablo quiere regalar en todos sus directos

La sorpresa llegó cuando el público de Fuengirola escuchó a su paisano anunciar el regalo que quería tener con los asistentes. Así, introdujo: "Es una canción súper reciente que solo van a escuchar los que vengan a los conciertos, como regalo por el cariño que me estáis dando, por el cariño que le dais a esta gira. Quería tener este detalle con vosotros".

En ese instante, empezó a sonar el punteo al bajo que unió a todo su público en un momento mágico.

Se trataba de Si quisieras, un tema que parece hablar de él mismo: Lo que ves es lo que hay /no tengo dos caras /no juego con la verdad /si quisiera

Tras el subidón del sábado, el artista agradeció el calor a sus fans en su cuenta de Instagram mencionando algunos versos del inédito: "Me va a costar asimilar esta noche, de verdad. Estoy tan emocionado que me cuesta encontrar las palabras para describir lo que siento. Ha sido impresionante sentir tanto, pero tanto cariño...Tengo el brillo de mis ojos diferente, lo nota mi madre, lo dice la gente... y ya no puedo retenerme".

Los inicios de su carrera

Fuengirola también fue el lugar donde el cantante dio su primer concierto, en 2010, cuando empezó a despuntar.

Alborán es uno de los primeros artistas reconocidos gracias a la magia de las redes sociales.

Hace 13 años ya que el de Málaga subió sus primeros vídeos a Youtube, con el pañuelo beige liado al cuello, entonando uno de los que poco después se convirtió en uno de los símbolos de su carrera musical: Solamente tú.

Con el sencillo logró reunir más de 180.000.000 reproducciones y convertirse en un auténtico éxito en España y América Latina.

Pablo Alborán interpreta 'Solamente tú' en Youtube, cuando aún era anónimo.

Tracklist de 'La Cuarta Hoja'