Pablo Alborán enamora versionando a Alicia Keys con 'If I Ain't Got You'

Pablo Alborán ha sorprendido a sus seguidores cantando una versión a piano de If I Ain't Got You , uno de los mayores éxitos de Alicia Keys.

Además de mostrar sus proyectos profesionales, Pablo Alborán utiliza sus redes sociales para enseñarnos cómo es su día a día y de vez en cuando nos hace algún regalo en forma de canción.

No es la primera vez que el artista malagueño se lanza a versionar su canciones favoritas y ahora le ha tocado el turno a If I Ain't Got You, tema por el que Alicia Keys ganó un Grammy en 2005.

Sentado frente a su piano, Pablo ha hecho gala una vez más de su gran talento, en esta ocasión en un registro al que no nos tiene acostumbrados: cantando R&B en inglés.

En un solo día, la publicación acumula más de 116.000 'me gusta' y casi 2000 mensajes en los que elogian su arte y pidiéndole una versión completa de la canción... ¡e incluso una colaboración con la propia Alicia Keys!

'La cuarta hoja', el nuevo disco de Pablo Alborán

El pasado 1 de diciembre Pablo Alborán publicó La cuarta hoja, su sexto álbum de estudio. El malagueño ha vuelto a desnudar su interior para transformar sus emociones y pensamientos en música, canciones que llegan con un aire renovado pero que conservan intacta su esencia.

Con La Cuarta Hoja abre una nueva etapa y lo hace acompañado de su equipo de confianza y colaboraciones tanto nacionales como Ana Mena, Aitana, Álvaro de Luna y Leo Rizzi; como internacionales, entre las que se encuentran la argentina María Becerra o el mexicano Carín León.