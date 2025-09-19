Juanjo Bona anuncia 'Así soy ahora', su nuevo single tras su disco debut

En plena segunda etapa de su gira Tan mayor y tan niño , Juanjo Bona anuncia Así soy ahora , un nuevo single tras su primer álbum.

Juanjo Bona está abrazando el éxito tras Operación Triunfo 2023. Con su gira Tan mayor y tan niño ampliada este 2025 y su participación en MasterChef Celebrity, el de Magallón no para de dar pasos en su carrera.

Ahora anuncia nueva música tras su disco debut, Recardelino, que fue lanzado en marzo de este 2025. El aragonés ha desvelado que el 26 de septiembre saldrá a la luz su nuevo single, Así soy ahora.

Y lo ha anunciado a través de un post en redes sociales con lo que se intuye que será la portada del sencillo. En ella, Bona posa en el lado derecho de la imagen, en blanco y negro y con el fondo granate.

Pocos son los detalles que se conocen de esta nueva canción, pero parece que Juanjo Bona continuará demostrando su evolución artística, siempre abrazando la autenticidad de la música y empapándose de las raíces del folklore aragonés.

Aunque se desconoce el setlist de sus próximos conciertos, probablemente el artista incorpore Así soy ahora a la lista. Repasamos las fechas: