Pablo López anuncia 'Esdrújula', su nueva canción

Aunque probablemente aún tengamos que esperar antes del nuevo disco de Pablo López, el malagueño nos trae el anuncio de su nuevo single Esdrújula, el cual podría ser la antesala de un proyecto más grande.

Verá la luz el próximo 8 de mayo, un día antes de su concierto en Oviedo. Este es el primer single que publica este año desde el lanzamiento de El niño del espacio en 2025, donde le canta a la infancia.

La portada lo apuesta todo al naranja y sitúa el cuerpo entero de Pablo López en el centro de la fotografía, aunque la imagen aparece borrosa y envuelta en una figura geométrica.

Esdrújulaya puede preguardarse en plataformas antes del estreno.

El tema llega durante su gira El niño del espacio EN CONCIERTO, que comenzó a principios de 2026 y tiene previsto terminar el 31 de octubre en Gran Canaria. Entre medias, recorrerá numerosas ciudades de España como Madrid, Barcelona o Córdoba.