Segunda semifinal del Benidorm Fest 2026: a qué hora empieza, quién canta, el orden de actuaciones y cómo votar

El Benidorm Fest se enfrenta este jueves 12 de febrero a su segunda semifinal de la que saldrá la segunda tanda de finalistas que competirá en la gala del sábado 14 de febrero.

Nueve candidatos participan en la cita musical que conducen Jesús Vázquez y Javier Ambrossi junto a Inés Hernand, encargada de charlar con los concursantes en la Green Room. De ellos, tres se quedarán fuera como pasó con Luna Ki, Greg Taro y Dora & Marlon Collins en la primera gala.

Además, durante la noche habrá otros artistas invitados que se encargarán de abrir la semifinal y de amenizar la espera a los espectadores mientras sucede el momento de las votaciones.

Para seguir la ceremonia al minuto y no perderte nada de lo que ocurra en el Palacio de los deportes L'Illa de Benidorm, toma nota. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre la segunda semifinal del Benidorm Fest.

¿A qué hora empieza la segunda semifinal y cuánto dura?

El horario de la segunda semifinal es el mismo que el de la primera.

La gala, que podrá seguirse en las distintas plataformas de RTVE, arranca a las 22:50 horas una vez que termine el partido de la Copa del Rey que disputan Atlético de Madrid y Barça. independientemente del resultado, no se puede prolongar con prórroga ni penaltis ya que es un encuentro de ida. En caso de empate, los dos equipos se lo jugarán todo a la vuelta.

Así, está previsto que termine a las 01:10 horas. Esto quiere decir que durará 2 horas y 20 minutos.

Los concursantes de la segunda semifinal y el orden de actuaciones

Nueva candidatos participan en esta segunda semifinal del Benidorm Fest y seis pasarán a la final. Se subirán la escenario en este orden:

¿Quiénes son los artistas invitados en la primera gala?

Los artistas invitados de la segunda semifinal son Luz Casal y Abraham Mateo, que ya estuvo en la final de 2024 con un medley.

¿Quién vota en las semifinales del Benidorm Fest?

En la elección de los seis participantes que pasan a la final del Benidorm Fest participan dos jurados, el profesional y el formado por el público.

Del primero, compuesto por ocho profesionales de la industria musical —Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría—, depende el 50% de la votación final que reciba cada participante.

En el caso del segundo es diferente porque este, a su vez, está compuesto por la opinión del público, de la que depende el 25% de los votos, y del jurado demoscópico, que determina el otro 25% del voto final. Entre las dos suman el 50% de la votación final.

Cómo votar en las semifinales del Benidorm Fest

El público general puede votar de dos maneras distintas para influir en un 25% del voto total. ¡Toma nota!