Pablo López valora su paso por 'Operación Triunfo': "Me agradezco haber sido tan viejo una vez más"

El currículo musical de Pablo López pasa por Operación Triunfo 2008. El cantante y compositor entró en la Academia cuando estaba trabajando como pianista en un hotel y, tras 15 galas, llegó a la final del talent musical en la que quedó segundo. Tenía 24 años y rápido se hizo famoso en toda España, pero rápido también se dio cuenta que no era la fama que llevaba soñando desde niño.

"La aventura fue maravillosa pero después el día en el parque de atracciones se acaba y tienes que luchar por montar tu propia atracción", reflexiona el músico en el último capítulo de Acoustic Home, y recuerda entre risas las palabras que pronunció Snoop Dogg al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Quiero dar las gracias a mí mismo, por todo mi esfuerzo", dijo el rapero. "Yo me agradezco a mí mismo haber sido tan viejo, una vez más pudiendo haber hecho que el niño se desbocara", apunta lo que vino después de su paso por OT cuando hizo uso de la actitud comedida que tiene desde niño.

"Disfruté, aprendí mucho, pero cuando salí no tuve ningún tipo de euforia y eso que se estaba haciendo una gira grande. Ibas al bar donde ibas antes y te querían invitar, iban a pagar la cuenta al restaurante y te decían: 'Está todo pagado'. Empecé a asustarme de la fama gratuita", señala en la entrevista, y recuerda un concierto que supuso un antes y un después en su carrera. Ese día cambió definitivamente el chip,

Fue en septiembre de 2008 en la Plaza de Toros de Valencia. Ahí Pablo López dio cuenta que su sueño no se estaba cumpliendo. "Estoy tocando lo que he soñado toda mi vida con tocar y estoy tocando en la plaza de toros de Valencia pero no están cantando mis canciones. Si se apagara el equipo de música yo creo que la gente se quedaría igual", reflexionó sobre el escenario. "Esa frustración hizo que volviera muy rápido y sin hostia al sueño", añade sobre aquel día.

En ese momento se preparaba mentalmente para volver a su Fuengirola natal y volver a tocar en los bares, lo que no se imaginaba es que 10 años después volvería a ese mismo lugar para cantar sus propias canciones en el que fue uno de los conciertos más difíciles de su carrera.