Pau Donés dice "hasta luego" a los escenarios: "Me paro, pero no me piro"

La gira de Jarabe de Palo, de la mano de Europa FM, comienza el 5 de octubre y se prolongará hasta el 1 de diciembre, llevando la mejor música de Pau Donés a gran parte de la geografía de nuestro país. Alicante, Valencia, Murcia, A Coruña, Mallorca, Santander, Granada, Málaga, Madrid, Zaragoza, País Vasco... ¡son solo algunas de la citas previstas para este otoño!

Aprovecha y hazte ya con tus entradas para disfrutar de una de las giras más especiales de Jarabe de Palo. Pero tranquilo, ¡que no será la última!

"MEDIA PARTE ¡DONÉS, AL BANQUILLO!"

¿Por qué quieren jubilar a Pau? Algunos medios hablan de que se retira de la música, y nosotros hemos querido que nos lo contara él mismo. ¿Es que lo dejas, Pau? ¡Nada de eso!

"Me paro, pero no me piro", resume este receso en la carrera del cantante y compositor: "Llevo más de 20 años en esto, a todo gas, sin descanso ni tregua. Ha llegado el momento de parar. No es por el cáncer, ni por cansancio, ni porque ya no tenga nada que decir, sino todo lo contrario. Siento como que concluye una etapa, la primera de Pau Donés en el mundo de la música, llena de estupendas cosas (¡qué afortunado he sido!) y que ahora es momento de hacer otras, para lo cual tengo que dejar esta vida de locos que tanto me gusta y volver a vivir como una persona normal, con horarios, fines de semana, vacaciones de verano…", nos comenta Pau Donés.

"Decía que concluye una primera etapa, lo cual significa que habrá una segunda. ¿Para cuándo? No sé, porque el futuro no existe, pero me voy con la promesa de volver. Y yo siempre cumplo mis promesas.", concluye. ¡Y nosotros estaremos esperando a que vuelvas! Pero antes, nos espera un otoño MUY INTENSO de conciertos y gira juntos.

Consigue tus entradas en su página oficial