Pignoise calienta motores 20 años después para la esperada reedición de su histórico álbum Anunciado en televisión con el lanzamiento de un doble single con Si me dejas y Fingiendo reeditados.

Con una producción revitalizada que eleva su característico pop-punk melódico, guitarras divertidas y estribillos pegadizos, Pignoise recupera así canciones que forman parte del ADN de la banda y demuestran la vigencia de un sonido que sigue encontrando su lugar dos décadas después. Una vuelta de tuerca de uno de los discos más icónicos del rock en español.

Con la publicación en 2006 de Anunciado en Televisión, Pignoise alcanzó el éxito con canciones como Nada que perder y Te entiendo. Canciones que marcaron a toda una generación que esperaba con ansia cada semana un nuevo episodio de la serie del momento para cantar esa pegadiza canción de la intro.

Y así es como Pignoise se convirtió en la banda sonora, no solo de Los Hombres de Paco, sino de la vida de millones de familias. Dos canciones que contribuyeron a consolidar a la banda como uno de los nombres fundamentales del pop punk nacional de los 2000.

Una propuesta que mira al pasado sin quedarse anclada en él y que conecta la nostalgia de toda una generación con la escena pop-rock actual.

Anunciado en televisión arrancará en 2027

En 2027 Pignoise llevará este mítico disco por las salas y recintos de nuestro país con la Gira anunciando en televisión para reencontrarse con las canciones que marcaron aquella etapa y con un público que ha crecido junto a ellas.

Ponte tu mejor look dosmilero porque tienes una cita imprescindible con Pignoise en tu ciudad a lo largo de 2027.

Todas las fechas de la gira