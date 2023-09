La pista definitiva de que 'Ausente' es una canción de Malú a Albert Rivera

Malúacaba de publicar Ausente, una canción llena de dardos hacia Albert Rivera con la que regresa a la escena musical.

La artista, con ayuda de Pablo Alborán, ha conseguido encapsular todos los sentimientos y emociones de su ruptura con el exlider de ciudadano en esta potente y dolorosa canción en la que se despide para siempre del padre de su hija Lucía.

Malú y Albert se conocieron en diciembre 2018 en el cumpleaños de Alejandro Sanzy, unos meses después, en febrero de 2019 comenzaron a surgir los rumores de noviazgo. No fue hasta junio cuando salieron las primeras imágenes de la pareja comprando juntos en actitud cariñosa, y en julio confirmaron su relación con un posado en el hospital tras una gastroenteritis del expolítico.

A finales de ese mismo año anunciaron que iban a ser padres y en junio de 2020 daban la bienvenida al mundo a Lucía, la primera hija de la cantante y la tercera de Rivera. Un par de años después, en 2022, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis, que cesaron con unas fotos en Cádiz con la familia junto a Niña Pastori, pero la segunda oleada de rumores de criris entre la pareja si terminó por ser cierta.

En marzo de 2023 los medios se hicieron eco de los posibles problemas en la relación de Malú y Albert y, dos meses después, Malú se dejó ver por el estudio junto a varios artistas como Ana Mena y Pablo Alborán, y rápidamente pensamos en posibles colaboraciones para su nuevo disco.

Ahora que conocemos que el artista malagueño ha compuesto Ausente, podemos confirmar que esos rumores de crisis estaban en lo cierto y que en esa quedada en el estudio Alborán ayudó a Malú a poner palabras a el vendabal de emociones que estaba sintiendo en el momento de su ruptura con Albert tras una amistad previa, cuatro años de relación y una hija juntos.

La artista tardó varios meses en confirmar esos rumores: no fue hasta julio de 2023 cuando afirmó públicamente que Albert y ella ya no eran pareja.

"No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie; no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", confesaba a la revista ELLE.

Pese a que ya no sigan juntos, la pareja acabó en buenos términos, y el pasado mes de agosto vimos a la intérprete acompañar al expolítico en el funeral de su padre.