Los planes de futuro de Chanel: de su colaboración con Abraham Mateo al rodaje de su próximo videoclip en Almería

Chanel fue uno de los iconos de 2022. Su increíble actuación en Eurovisión la convirtió en una auténtica diva de la música y sus fans se multiplicaron por miles. Sin embargo, desde su paso por este certamen su carrera musical ha estado predominada por la falta de información y la ambigüedad ya que no explicaba en qué consistía exactamente su disco o cuándo lo iba a estrenar.

En estos últimos meses, la cantante ha estrenado TOKE, el tema de la Selección Española para el Mundial de Qatar 2022, pero todavía no hay rastro de nuevas canciones.

El nuevo videoclip de Chanel en Almería

Sin embargo, tal y como apunta el diario La voz de Almería, Chanel se encuentra en esta ciudad grabando el videoclip para una canción que lanzará próximamente. De hecho, también asegura que una de las secuencias se rodará en un popular chiringuito de la ciudad andaluza.

El director de este video es Willy Rodríguez, un almeriense que ha estado detrás de proyectos para cantantes como Lola Índigo, Luis Fonsi, Aitana, Nicky Jam o Ana Mena.

No se conoce el nombre de la canción, aunque podría tratarse de Tiffany, un tema del que Chanel contó que era su favorito del disco. Hace varias semanas, en una entrevista aseguró: "Tengo una canción favorita del álbum que no sé si va a ser single. Se llama Tiffany, la canción es increíble. Tiene bastante que ver con lo que he hecho hasta ahora", decía, señalando que esta canción tendría rasgos musicales muy parecidos a los ya conocidos SloMo y Toke, que no podrían faltar en este álbum debut.

La cantante lleva meses centrada en el camino que debe seguir ahora que ha despertado tantísima expectación. Se ha dejado asesorar pero también busca su sello de identidad. "Estoy currando con gente increíble. A la par que me estoy encontrando a mí, estoy aprendiendo porque nunca antes había estado tanto tiempo en un estudio", comentó.

La colaboración de Chanel y Abraham Mateo

Aunque no se trata del único proyecto de Chanel que ha ganado peso en los últimos meses. La artista también está trabajando en una colaboración con Abraham Mateo de la que todavía no se conoce el nombre o la fecha de estreno.

Ellos no lo confirmaron oficialmente, pero dejaron un rastro de pruebas que dejaron claro que era cierto. En primer lugar, la cantante catalana subió a Instagram un story en el que se veía que estaba en un estudio de grabación y los más avispados se dieron cuenta de que era muy parecido al que tiene el intérprete de Señorita.

Pero la prueba definitiva la compartió por error el andaluz. En esta sala, tiene una pared en la que artistas que han estado allí le han escrito una frase y han firmado, como Ana Mena o Pol Granch. En la foto, se ve una peculiar firma con un corazón y los fans de Chanel se han dado cuenta que es la suya.

Durante estos días, varias cuentas en redes aseguran que este tema no tardará mucho en estrenarse.

Toda esta información deja ver que la carrera de Chanel va a volver a despegar después de meses sin anunciar nuevos proyectos. ¿Qué te parece esta noticia?