Playlist alternativa para escuchar en San Valentín: las canciones indie más románticas

Descubrir música abre mil horizontes: voces nuevas, estilos nuevos, emociones nuevas... Y qué mejor día que San Valentín para darle una oportunidad a canciones alternativas que nos pongan calentito el corazón.

Alba Cordero, guionista de Cuerpos especiales, presenta en el anti-morning show de Europa FM sus 13 canciones de amor favoritas de los últimos años, todas ellas pertenecientes al panorama indie en español.

¿Cuáles son sus recomendaciones musicales? Una de ellas es Yo pensaba que me había tocado Dios, la colaboración de Barry B y Carolina Durante, Garabato de Rubén Pozo o Suena ABBA cuando enciendes el motor, de Niña Polaca. Esta última forma parte de la categoría de "canciones de amor tranquilito, un amor de querer envejecer juntos", como dice Alba Cordero.

También entran en la lista la versión de Espíritu olímpico de Cora Yako y Nadie Patín, la delicada _Rutinas domésticas en 2009 de _juno (el grupo de Zahara y Martí Perarnau) o Nebulosa Jade de Rufus T. Firefly.

En la segunda parte de su sección, Alba Cordero presenta: Tengo un pensamiento de Amaia, Cómo conocí a vuestra madre de Iván Ferreiro, Cuando ella toca el piano de Standstill, Escápula de Egon Soda, Si quieres de Cariño o Desastres fabulosos de Jorge Drexler y Conociendo Rusia. La última de la lista es Amor, donde Chica Sobresalto le canta al amor entre amigas. "Los novios van y vienen, pero las amigas permanecen", comenta Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales.

Disfruta aquí de la playlist completa

Puedes escuchar la playlist entera en YouTube, Spotify y Apple Music.