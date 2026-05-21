Amaia ya trabaja en nueva música: "La próxima canción seguro que es para mi padre"
Amaia ha hablado sobre música, su faceta de actriz y sus inseguridades para la revista Elle, y la artista ha tenido unas bonitas palabras para Rosalía, pero también para sí misma.
En un momento en el que Amaia experimenta en distintas disciplinas artísticas, la cantante tiene clara cuál es su favorita: "Si tuviera que elegir una, sería cantante. Componer es algo que he hecho de más mayor, me tengo que esforzar en ello, pero cantar va en mí. Cuando estoy un poco triste o tengo un mal día, de repente me doy cuenta de que es porque no he cantado. Quedarme afónica me apaga, siento que me falta algo. Cantar me hace sentir mejor, me cambia el estado de ánimo".
Tras su incursión en el mundo de la actuación de la mano de los Javis y ahora de Pedro Almodóvar, la de Pamplona expone lo que significa para ella actuar: "Me apasiona interpretar, es algo que desde niña me ha llamado la atención. En el colegio, cuando en alguna clase había que salir a leer, yo siempre me ofrecía voluntaria, porque interpretaba un poquito los textos. Hice teatro antes de OT, era un cabaret, y también cantaba. Me fascinó la experiencia".
"Aunque yo creo que ser 'chica Almodóvar' es una cuestión de estado, tú puedes serlo. El término ha trascendido tanto que es algo así como una característica que puede tener cualquiera. Yo lo veo de esta forma", defiende.
Asimismo, Amaia ha dejado claro que sabía que se dedicaría a esto: "Lo que voy a decir puede quedar un poco de flipada y espero que se me entienda, pero como que yo desde pequeña siempre he querido ser cantante y en el fondo sabía que lo sería, por eso estaba tranquila. Como lo de Almodóvar, es algo que esperaba... ¡No, es broma! Es como que tenía la certeza de que me dedicaría a esto, y eso que me considero una persona bastante insegura, a nivel social. Por ejemplo, me analizo muchísimo".
Eso sí, matiza: "Si vuelvo a actuar en el futuro, me gustaría hacerlo sin cantar. Encarnar a alguien desvinculado de la música, de mi yo cantante, que sea otra cosa".
"Actuar en Tiny Desk es un sueño cumplido en mi carrera, y algo muy importante para darte a conocer al público internacional. En España, la gente sabe quién soy, pero fuera no. Supone un trampolín para mí", ha expuesto la artista, muy orgullosa de esta sesión musical.
Precisamente sobre ello reflexiona de pamplonica, y defiende la escena artística española: "En los últimos años, hay mucho interés desde fuera por la música que se hace aquí. Rosalía nos ha abierto una puerta inmensa a todos. Tenemos una escena maravillosa: Judeline, Amore, Rebe..."
En dicha entrevista Amaia ha contado en qué proceso musical se encuentra actualmente: "Todavía se está maquinando... Yo hago las cosas muy poco a poco. Saqué disco hace un año y ya estoy empezando a componer. Tengo el móvil lleno de notas de voz, es un desorden total y hay que organizarlo. Soy tremendamente caótica, pero mi caos es ordenado".
Tras escribir sobre su abuela y su madre, Amaia tiene claro para quién irá alguna de sus próximas canciones: "El que me busca es mi padre. Tengo que escribirle sin falta una canción, porque se ha quedado sin ella. La próxima seguro que es para él".
La artista abraza su naturalidad, pero a veces le genera conflicto por la exposición pública: "Creo que cuando estás tan expuesto al público, ya seas cantante o, por ejemplo, profesor, siempre te creas un pequeño personaje alejado de tu yo, y es muy sano. Pero, en mi caso, este se encuentra ligado a mi persona real, se mezclan tanto que a veces pienso: '¿Soy así porque es mi manera de ser o estoy en mi papel?'".
No obstante, no tiene problema con el 'ruido mediático': "En mi caso, hasta ahora ha sonado muy bien, y lo bonito es que no he tenido nunca ninguna polémica. De hecho, me gusta que hablen de mí...".
La pamplonica también se atreve a describirse a sí misma: "Es complicado describirse a una misma, pero te diría que me considero habilidosa, familiar, sensible, creativa y muy reflexiva. Le doy muchas vueltas a las cosas".
Sus inseguridades también cruzan su propia imagen, y la artista se sincera: "Soy muy perfeccionista y eso me lleva a serlo conmigo misma. Tengo que reconocer que hay épocas en las que te sientes más segura y otras en las que no. Ahora estoy en una con la autoestima más baja".
"Parece que de nuevo se está poniendo de moda estar demasiado delgada, y me miro al espejo y me da rabia, es algo irracional. Y a mí me gusta comer", defiende la intérprete de Nanai. En esos días malos, la cantante se protege con su familia y en su mánager.