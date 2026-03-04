Valeria Castro, Carlos Ares y Zahara entre los nominados a los Premios MIN 2026
Los premios MIN ya tiene a los nominados para su XVIII edición, entre los que destacan Valeria Castro y Carlos Ares, entre otros artistas como Zahara, Depresión Sonora y Sanguijuelas del Guadiana.
Los Premios de la Música Independiente (Premios MIN), celebran su XVIII edición este 2026. Y lo hace con toda una celebración musical que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba.
Este miércoles 4 de marzo los premios han anunciado sus nominados. Lideran el ranking Valeria Castro y Carlos Ares con seis nominaciones. Por su parte, Repion opta a cinco categorías, y Rufus T. Firefly a cuatro, a la par que Sanguijuelas del Guadiana.
Todos ellos y más artistas independientes se jugarán alzarse como el mejor de sus respectivas categorías en una gala de lo más especial.
Álbum del año
- Brindis de Cala Vento
- La boca del lobo de Carlos Ares
- 9:30 PM de Queralt Lahoz
- 201 de Repion
- El cuerpo después de todo de Valeria Castro
Canción del año
- Días de perros de Carlos Ares
- X de Repion
- Canción de paz de Rufus T. Firefly
- Revolá de Sanguijuelas del Guadiana
- Tiene que ser más fácil de Valeria Castro
Mejor artista
- Kiko Veneno
- Repion
- Rufus T. Firefly
- Valeria Castro
- Zahara
Mejor artista emergente
- Lia Kali
- Carlos Ares
- Sanguijuelas del Guadiana
- Merina Gris
- Queralt Lahoz
Mejor videoclip
- Duelo por Cómo será vivir en el campo de Depresión Sonora
- Ismael de la Trinidad por Renacer de Lia Kali
- Fran Granada por Full lace y el tuck de Samantha Hudson
- Pablo hoyos por Revolá de Sanguijuelas del Guadiana
- Irene Baqué por Tiene que ser más fácil de Valeria castro
Mejor letra original
- Todo me va bien de Albert Plan y Kase O
- Cómo será vivir en el campo de Depresión Sonora
- Podría haber sido de La Bien Querida
- Los asombros de Nacho Vegas
- Terciopelo azul de Quique González
Mejor directo
- Carlos Ares Sonorama Ribera (Plaza del trigo) de Carlos Ares
- Repion 201 - Teatro Barceló de Repion
- Gira auriculares: Todas las cosas buenas de Rufus T Firefly
- Verbena en Vena de Sanguijuelas del Guadiana
- Gira Lento ternura de Zahara
Mejor álbum de pop
- Dime dónde estamos de Vera Fauna
- Lento Ternura de Zahara
- La boca del lobo de Carlos Ares
- Zuloa de Merina Gris
- No sueltes lo efímero de Pumuky
Mejor álbum de música de raíz
- Ícaro de Dulzaro
- La constancia de El Nido
- El cuerpo después de todo de Valeria Castro
- Judit Neddermann & Pau Figueres de Judit Neddermann & Pau Figueres
- Robina de La Maria
Mejor álbum de jazz
- El Trío de Alex Conde
- Mutatis Mutandis de EME ME Project
- Luces y sombras de Ivan Melon Lewis
- Mestura de María Toro
- Al Cante de Pablo Martín Caminero y David Carpio
Mejor álbum de flamenco
- Aventuremos la vida de José de los Camarones
- Kiko Veneno en la Carbonería de Kiko Veneno
- Pura vida de Laura Vidal
- Himno vertical de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar
- Calle Pureza de Rubio de Pruna
Mejor álbum de música clásica
- Spain on Fire de Accademia del Piacere con Quiteria Muñoz
- Les chants des muses de Anna Urpina
- Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3 de Concerto 1700
- Mozart & Schubert de Josep Colom y Javier Laso
- Mozart: The horn concertos de La Real Cámara con Javier Bonet y Emilio Moreno
Mejor grabación de músicas urbanas
- Totosaki de Euskoprincess & Mattin
- El secreto de Juicy Bae
- Kaelis de Lia Lali
- Miss Understood de l0rna
- 9:30 pm de Queralt Lahoz
Mejor grabación de Rock
- Los perros no entienden internet (...y yo no entiendo de sentimientos) de Depresión Sonora
- III de Grande Amore
- 1973 de Quique González
- 201 de repion
- Todas las cosas buenas de Rufus T. Firely
Mejor grabación música electrónica
- Neu om de Amanda Mur
- Xorieri de Baiuca & Izaro con Oreja Tx
- Halo de Bruma
- 2025 de GAZZI
- Free baby de Restinga
Mejor álbum en catalán
- El primer cant del matí de Alosa
- Vigília de Anna Andreu
- Eril Eril eril de El Petit de Cal Eril
- Paradís de Júlia Colom
- Katana de Maria Hein
Mejor álbum en euskera
- Kabakriba de EZEZEZ
- Zuloa de merina Gris
- Miruenea de Mirua
- Zerrautsa de Olaia Iniziarte
- Lurra ikutu barik de Ruper Ordorika
Mejor álbum en gallego
- Lovismo de A banda da loba
- Feira de De Ninghures
- Alvela de Faia Díaz Novo
- III de Grande Amore
- Mestura de María Toro
Mejor artista internacional
- Silvana Estrada
- Hayley Williams
- Perfume Genius
- Pulp
- Big Thief
Mejor producción musical
Alejandro Guillán de Xorieri de Baiuca & Izaro con Oreka Tx
Carlos Ares por La boda del Lobo de Carlos Ares
Sergio Salvi y Sandra Delaporte por Rendición de Delaporte
Jordi matas por Bakan(II) de Gorka Urbizu
Carles Campi Campón por El cuerpo después de todo de Valeria castro
Mejor diseño gráfico
- Badiz Studio por Los perros no entienden Internet (...y yo no entiendo de sentimientos) de Depresión Sonora
- Julia Martín-Maestro por Todas las cosas buenas de Rufus t firefly
- Raúl Rodríguez Orgaz y Jorge de Cruz por El único ser sin talento de Stivijoes
- Emilio Lorente, Guillermo Guerrero y Zahara por Lento Ternura de Zahara
- Guillermo Arias por Mañana y siempre de Nadadora
Premio del público
- Cartas de Cas Rojas
- Las palabras de Siloé
- Oxitocina de Cepeda
- Incendio de Brock Ansiolitiko
- Vinculos-Anj'hara de Olvido Lanza