Valeria Castro, Carlos Ares y Zahara entre los nominados a los Premios MIN 2026

Los premios MIN ya tiene a los nominados para su XVIII edición, entre los que destacan Valeria Castro y Carlos Ares, entre otros artistas como Zahara, Depresión Sonora y Sanguijuelas del Guadiana.

Valeria Castro, Carlos Ares, Zahara y Sanguijuelas del Guadiana
Valeria Castro, Carlos Ares, Zahara y Sanguijuelas del Guadiana

Madrid04/03/2026 22:11

Los Premios de la Música Independiente (Premios MIN), celebran su XVIII edición este 2026. Y lo hace con toda una celebración musical que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba.

Este miércoles 4 de marzo los premios han anunciado sus nominados. Lideran el ranking Valeria Castro y Carlos Ares con seis nominaciones. Por su parte, Repion opta a cinco categorías, y Rufus T. Firefly a cuatro, a la par que Sanguijuelas del Guadiana.

Todos ellos y más artistas independientes se jugarán alzarse como el mejor de sus respectivas categorías en una gala de lo más especial.

Álbum del año

  • Brindis de Cala Vento
  • La boca del lobo de Carlos Ares
  • 9:30 PM de Queralt Lahoz
  • 201 de Repion
  • El cuerpo después de todo de Valeria Castro

Canción del año

  • Días de perros de Carlos Ares
  • X de Repion
  • Canción de paz de Rufus T. Firefly
  • Revolá de Sanguijuelas del Guadiana
  • Tiene que ser más fácil de Valeria Castro

Mejor artista

  • Kiko Veneno
  • Repion
  • Rufus T. Firefly
  • Valeria Castro
  • Zahara

Mejor artista emergente

  • Lia Kali
  • Carlos Ares
  • Sanguijuelas del Guadiana
  • Merina Gris
  • Queralt Lahoz

Mejor videoclip

  • Duelo por Cómo será vivir en el campo de Depresión Sonora
  • Ismael de la Trinidad por Renacer de Lia Kali
  • Fran Granada por Full lace y el tuck de Samantha Hudson
  • Pablo hoyos por Revolá de Sanguijuelas del Guadiana
  • Irene Baqué por Tiene que ser más fácil de Valeria castro

Mejor letra original

  • Todo me va bien de Albert Plan y Kase O
  • Cómo será vivir en el campo de Depresión Sonora
  • Podría haber sido de La Bien Querida
  • Los asombros de Nacho Vegas
  • Terciopelo azul de Quique González

Mejor directo

  • Carlos Ares Sonorama Ribera (Plaza del trigo) de Carlos Ares
  • Repion 201 - Teatro Barceló de Repion
  • Gira auriculares: Todas las cosas buenas de Rufus T Firefly
  • Verbena en Vena de Sanguijuelas del Guadiana
  • Gira Lento ternura de Zahara

Mejor álbum de pop

  • Dime dónde estamos de Vera Fauna
  • Lento Ternura de Zahara
  • La boca del lobo de Carlos Ares
  • Zuloa de Merina Gris
  • No sueltes lo efímero de Pumuky

Mejor álbum de música de raíz

  • Ícaro de Dulzaro
  • La constancia de El Nido
  • El cuerpo después de todo de Valeria Castro
  • Judit Neddermann & Pau Figueres de Judit Neddermann & Pau Figueres
  • Robina de La Maria

Mejor álbum de jazz

  • El Trío de Alex Conde
  • Mutatis Mutandis de EME ME Project
  • Luces y sombras de Ivan Melon Lewis
  • Mestura de María Toro
  • Al Cante de Pablo Martín Caminero y David Carpio

Mejor álbum de flamenco

  • Aventuremos la vida de José de los Camarones
  • Kiko Veneno en la Carbonería de Kiko Veneno
  • Pura vida de Laura Vidal
  • Himno vertical de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar
  • Calle Pureza de Rubio de Pruna

Mejor álbum de música clásica

  • Spain on Fire de Accademia del Piacere con Quiteria Muñoz
  • Les chants des muses de Anna Urpina
  • Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3 de Concerto 1700
  • Mozart & Schubert de Josep Colom y Javier Laso
  • Mozart: The horn concertos de La Real Cámara con Javier Bonet y Emilio Moreno

Mejor grabación de músicas urbanas

  • Totosaki de Euskoprincess & Mattin
  • El secreto de Juicy Bae
  • Kaelis de Lia Lali
  • Miss Understood de l0rna
  • 9:30 pm de Queralt Lahoz

Mejor grabación de Rock

  • Los perros no entienden internet (...y yo no entiendo de sentimientos) de Depresión Sonora
  • III de Grande Amore
  • 1973 de Quique González
  • 201 de repion
  • Todas las cosas buenas de Rufus T. Firely

Mejor grabación música electrónica

  • Neu om de Amanda Mur
  • Xorieri de Baiuca & Izaro con Oreja Tx
  • Halo de Bruma
  • 2025 de GAZZI
  • Free baby de Restinga

Mejor álbum en catalán

  • El primer cant del matí de Alosa
  • Vigília de Anna Andreu
  • Eril Eril eril de El Petit de Cal Eril
  • Paradís de Júlia Colom
  • Katana de Maria Hein

Mejor álbum en euskera

  • Kabakriba de EZEZEZ
  • Zuloa de merina Gris
  • Miruenea de Mirua
  • Zerrautsa de Olaia Iniziarte
  • Lurra ikutu barik de Ruper Ordorika

Mejor álbum en gallego

  • Lovismo de A banda da loba
  • Feira de De Ninghures
  • Alvela de Faia Díaz Novo
  • III de Grande Amore
  • Mestura de María Toro

Mejor artista internacional

  • Silvana Estrada
  • Hayley Williams
  • Perfume Genius
  • Pulp
  • Big Thief

Mejor producción musical

Alejandro Guillán de Xorieri de Baiuca & Izaro con Oreka Tx

Carlos Ares por La boda del Lobo de Carlos Ares

Sergio Salvi y Sandra Delaporte por Rendición de Delaporte

Jordi matas por Bakan(II) de Gorka Urbizu

Carles Campi Campón por El cuerpo después de todo de Valeria castro

Mejor diseño gráfico

  • Badiz Studio por Los perros no entienden Internet (...y yo no entiendo de sentimientos) de Depresión Sonora
  • Julia Martín-Maestro por Todas las cosas buenas de Rufus t firefly
  • Raúl Rodríguez Orgaz y Jorge de Cruz por El único ser sin talento de Stivijoes
  • Emilio Lorente, Guillermo Guerrero y Zahara por Lento Ternura de Zahara
  • Guillermo Arias por Mañana y siempre de Nadadora

Premio del público

  • Cartas de Cas Rojas
  • Las palabras de Siloé
  • Oxitocina de Cepeda
  • Incendio de Brock Ansiolitiko
  • Vinculos-Anj'hara de Olvido Lanza