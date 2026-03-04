Valeria Castro, Carlos Ares y Zahara entre los nominados a los Premios MIN 2026

Valeria Castro, Carlos Ares, Zahara y Sanguijuelas del Guadiana | GETTY

Los premios MIN ya tiene a los nominados para su XVIII edición, entre los que destacan Valeria Castro y Carlos Ares, entre otros artistas como Zahara, Depresión Sonora y Sanguijuelas del Guadiana.

Los Premios de la Música Independiente (Premios MIN), celebran su XVIII edición este 2026. Y lo hace con toda una celebración musical que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba.

Este miércoles 4 de marzo los premios han anunciado sus nominados. Lideran el ranking Valeria Castro y Carlos Ares con seis nominaciones. Por su parte, Repion opta a cinco categorías, y Rufus T. Firefly a cuatro, a la par que Sanguijuelas del Guadiana.

Todos ellos y más artistas independientes se jugarán alzarse como el mejor de sus respectivas categorías en una gala de lo más especial.

Álbum del año

Brindis de Cala Vento

de Cala Vento La boca del lobo de Carlos Ares

de Carlos Ares 9:30 PM de Queralt Lahoz

de Queralt Lahoz 201 de Repion

de Repion El cuerpo después de todo de Valeria Castro

Canción del año

Días de perros de Carlos Ares

de Carlos Ares X de Repion

de Repion Canción de paz de Rufus T. Firefly

de Rufus T. Firefly Revolá de Sanguijuelas del Guadiana

de Sanguijuelas del Guadiana Tiene que ser más fácil de Valeria Castro

Mejor artista

Kiko Veneno

Repion

Rufus T. Firefly

Valeria Castro

Zahara

Mejor artista emergente

Lia Kali

Carlos Ares

Sanguijuelas del Guadiana

Merina Gris

Queralt Lahoz

Mejor videoclip

Duelo por Cómo será vivir en el campo de Depresión Sonora

de Depresión Sonora Ismael de la Trinidad por Renacer de Lia Kali

de Lia Kali Fran Granada por Full lace y el tuck de Samantha Hudson

de Samantha Hudson Pablo hoyos por Revolá de Sanguijuelas del Guadiana

de Sanguijuelas del Guadiana Irene Baqué por Tiene que ser más fácil de Valeria castro

Mejor letra original

Todo me va bien de Albert Plan y Kase O

de Albert Plan y Kase O Cómo será vivir en el campo de Depresión Sonora

de Depresión Sonora Podría haber sido de La Bien Querida

de La Bien Querida Los asombros de Nacho Vegas

de Nacho Vegas Terciopelo azul de Quique González

Mejor directo

Carlos Ares Sonorama Ribera (Plaza del trigo) de Carlos Ares

de Carlos Ares Repion 201 - Teatro Barceló de Repion

- Teatro Barceló de Repion Gira auriculares: Todas las cosas buenas de Rufus T Firefly

de Rufus T Firefly Verbena en Vena de Sanguijuelas del Guadiana

de Sanguijuelas del Guadiana Gira Lento ternura de Zahara

Mejor álbum de pop

Dime dónde estamos de Vera Fauna

de Vera Fauna Lento Ternura de Zahara

de Zahara La boca del lobo de Carlos Ares

de Carlos Ares Zuloa de Merina Gris

de Merina Gris No sueltes lo efímero de Pumuky

Mejor álbum de música de raíz

Ícaro de Dulzaro

de Dulzaro La constancia de El Nido

de El Nido El cuerpo después de todo de Valeria Castro

de Valeria Castro Judit Neddermann & Pau Figueres de Judit Neddermann & Pau Figueres

de Judit Neddermann & Pau Figueres Robina de La Maria

Mejor álbum de jazz

El Trío de Alex Conde

de Alex Conde Mutatis Mutandis de EME ME Project

de EME ME Project Luces y sombras de Ivan Melon Lewis

de Ivan Melon Lewis Mestura de María Toro

de María Toro Al Cante de Pablo Martín Caminero y David Carpio

Mejor álbum de flamenco

Aventuremos la vida de José de los Camarones

de José de los Camarones Kiko Veneno en la Carbonería de Kiko Veneno

de Kiko Veneno Pura vida de Laura Vidal

de Laura Vidal Himno vertical de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar

de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar Calle Pureza de Rubio de Pruna

Mejor álbum de música clásica

Spain on Fire de Accademia del Piacere con Quiteria Muñoz

con Quiteria Muñoz Les chants des muses de Anna Urpina

de Anna Urpina Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3 de Concerto 1700

de Concerto 1700 Mozart & Schubert de Josep Colom y Javier Laso

de Josep Colom y Javier Laso Mozart: The horn concertos de La Real Cámara con Javier Bonet y Emilio Moreno

Mejor grabación de músicas urbanas

Totosaki de Euskoprincess & Mattin

de Euskoprincess & Mattin El secreto de Juicy Bae

de Juicy Bae Kaelis de Lia Lali

de Lia Lali Miss Understood de l0rna

de l0rna 9:30 pm de Queralt Lahoz

Mejor grabación de Rock

Los perros no entienden internet (...y yo no entiendo de sentimientos) de Depresión Sonora

de Depresión Sonora III de Grande Amore

de Grande Amore 1973 de Quique González

de Quique González 201 de repion

de repion Todas las cosas buenas de Rufus T. Firely

Mejor grabación música electrónica

Neu om de Amanda Mur

de Amanda Mur Xorieri de Baiuca & Izaro con Oreja Tx

de Baiuca & Izaro con Oreja Tx Halo de Bruma

de Bruma 2025 de GAZZI

de GAZZI Free baby de Restinga

Mejor álbum en catalán

El primer cant del matí de Alosa

de Alosa Vigília de Anna Andreu

de Anna Andreu Eril Eril eril de El Petit de Cal Eril

de El Petit de Cal Eril Paradís de Júlia Colom

de Júlia Colom Katana de Maria Hein

Mejor álbum en euskera

Kabakriba de EZEZEZ

de EZEZEZ Zuloa de merina Gris

de merina Gris Miruenea de Mirua

de Mirua Zerrautsa de Olaia Iniziarte

de Olaia Iniziarte Lurra ikutu barik de Ruper Ordorika

Mejor álbum en gallego

Lovismo de A banda da loba

de A banda da loba Feira de De Ninghures

de De Ninghures Alvela de Faia Díaz Novo

de Faia Díaz Novo III de Grande Amore

de Grande Amore Mestura de María Toro

Mejor artista internacional

Silvana Estrada

Hayley Williams

Perfume Genius

Pulp

Big Thief

Mejor producción musical

Alejandro Guillán de Xorieri de Baiuca & Izaro con Oreka Tx

Carlos Ares por La boda del Lobo de Carlos Ares

Sergio Salvi y Sandra Delaporte por Rendición de Delaporte

Jordi matas por Bakan(II) de Gorka Urbizu

Carles Campi Campón por El cuerpo después de todo de Valeria castro

Mejor diseño gráfico

Badiz Studio por Los perros no entienden Internet (...y yo no entiendo de sentimientos) de Depresión Sonora

de Depresión Sonora Julia Martín-Maestro por Todas las cosas buenas de Rufus t firefly

de Rufus t firefly Raúl Rodríguez Orgaz y Jorge de Cruz por El único ser sin talento de Stivijoes

de Stivijoes Emilio Lorente, Guillermo Guerrero y Zahara por Lento Ternura de Zahara

de Zahara Guillermo Arias por Mañana y siempre de Nadadora

Premio del público