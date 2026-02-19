Premios Lo Nuestro 2026: a qué hora es la gala, dónde verla y qué artistas españoles están nominados

Bad Gyal y Tokischa en los Premios Lo Nuestro 2025 | Gtres

Un año más, los Premios Lo Nuestro reunirán a cientos de artistas para celebrar la música latina y reconocer el trabajo de los artistas, pero también contará con actuaciones en directo.

Figuras como Bad Bunny han sido de las más reconocidas, contando con un total de 10 nominaciones, entre ellas a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos y Canción del Año por DTMF y Qué Pasaría…

Sin embargo, también habrá representación española en la gala con la presencia de artistas como Alejandro Sanz, uno de los más nominados de nuestro país; o Aitana, quien podría llevarse alguna estatuilla por su trabajo con Cuarto Azul.

A continuación, te contamos a qué hora empieza la gala, dónde verla y qué artistas españoles están nominados.

Hora de inicio de la gala

La gala de los Premios Lo Nuestro 2026 tendrá lugar este jueves 19 de febrero en el Kaseya Center, Miami. Para verlo desde España, el horario es el siguiente:

Show previo (Noche de Estrellas): 00:00

(Noche de Estrellas): 00:00 Gala de los premios (iniciando con la alfombra magenta): 01:00

Dónde ver la gala

La gala se retransmitirá a través de Univision, UNIMÁS y la plataforma de streaming ViX, todos canales que no se pueden ver desde España, pero sí que hay una forma de ver la gala.

Este año, se hará una retransmisión online dePremios Lo Nuestro 2026, un directo en el que podrás ver imágenes exclusivas durante las cinco horas y media de duración del evento.

Se podrá ver a través de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como a través de la página univision.com

Todos los españoles nominados

Este año, la música de artistas españoles ha sido bastante valorada por los Premios Lo Nuestro 2026, recibiendo un total de 21 nominaciones:

Alejandro Sanz : 5 nominaciones (Álbum del Año y La Mezcla Perfecta del Año, Artista Pop Masculino del Año, Colaboración del Año y Canción del Año)

: 5 nominaciones (Álbum del Año y La Mezcla Perfecta del Año, Artista Pop Masculino del Año, Colaboración del Año y Canción del Año) Aitana : 4 nominaciones (Artista Pop Femenina Del Año, Canción del Año – Pop/Urbano, Mejor EuroSong – Pop/Urbano y Álbum Del Año)

: 4 nominaciones (Artista Pop Femenina Del Año, Canción del Año – Pop/Urbano, Mejor EuroSong – Pop/Urbano y Álbum Del Año) Bad Gyal : 3 nominaciones (Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción del Año – Pop/Urbano y Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 3 nominaciones (Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción del Año – Pop/Urbano y Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Quevedo : 3 nominaciones (Canción del Año – Pop/Urbano, AfroBeat del Año y Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 3 nominaciones (Canción del Año – Pop/Urbano, AfroBeat del Año y Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Lola Indigo : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Abraham Mateo : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Ana Mena : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Rels B : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) JC Reyes : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Enrique Iglesias: 1 nominación (Colaboración del año – Pop/Urbano)

Si quieres saber las canciones por las que han sido nominadas, en este enlace te lo contamos.