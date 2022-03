Premios Odeón 2022: todos los ganadores y sus agradecimientos

Los Premios Odeón 2022 han tenido lugar este martes en una entrega en formato interactivo y virtual que se ha podido seguir en directo a través del canal oficial de la presentadora, Cristinini, en la plataforma Twitch.

La música y los artistas han vuelto a tener el reconocimiento que merecen en un año en el que aunque han crecido las reproducciones y el consumo de streaming, el formato en directo lo sigue teniendo complicado. Menos mal que los grandes festivales ya calientan motores y muchos artistas ya se han subido a la furgoneta.

Premio Odeón Mejor Artista

Dani Martín

El cantante ha conectado con Cristinini a través de una videollamada en la que ha aprovechado para dar las gracias a su público por este recibimiento con la gira.

"A todos muchas gracias, agradecido porque ha sido difícil poner en marcha una gira en 2021 donde la incertidumbre mandaba y se lo quiero dedicar al publico, que en un mes han hecho que haya sido la gira con más venta de entradas y a toda la gente que forma parte de mi equipo, son los verdaderos protagonistas", ha contado.

Premio Odeón al Mejor Videoclip

Marc Seguí / Pol Granch / Rauw Alejandro - Tiroteo Remix

Marc Seguí no ha podido asistir a la gala online pero no ha querido dejar de mandar un mensaje de agradecimiento: "Disculpas por no estar ahí. Quería dar las gracias a los Premios Odeón y a la gente que me ha votado y cree en mi música. Es mi primer premio, se lo dedicó a mi madre, que es la mujer de mi vida, y a todo mi equipo y la gente que ha confiado en mí siempre".

Premio Odeón Mejor Canción Latina

Rauw Alejandro - Dímelo a Mi

"Muchas gracias a mis fanáticos, a mi equipo de trabajo, a Sony España y a los Premios Odeón. Esperen más música este año, nueva música y nuevas metas, os quiero mucho", ha dicho el reggaetonero.

Premios Odeón Mejor Álbum Latino

Camilo - Mis Manos

"Felicidad total por este premio, les mando un abrazo. Recibo este premio con mucho cario en nombre de todos los artistas latinos que nos han abierto las casas en España, ser recibimos con ese amor es un honor. Es un álbum que ha hecho feliz a muchas personas, lo recibo en mi estudio, donde estoy con mi próximo año"

Premio Odeón Mejor Artista Latino

Karol G

Premio Odeón Artista Revelación Latino

Nicki Nicole

Premio Odeón Mejor Canción Internacional

Lil Nas - Montero (Call Me By Your Name)

Premio Odeón Mejor Álbum Internacional

Olivia Rodrigo - SOUR

Premio Odeón Mejor Artista Internacional

Adele

Premio Odeón Artista Revelación Internacional

Maneskin

"Hola España. Gracias a nuestros oyentes, os queremos", han agradecido en un vídeo.

Premio Odeón Mejor Canción Rock

Marlon - Con Uñas y Dientes

Los chicos de Marlon estaban presenten en la gala. "Llevamos años currando y haciendo giras así que se lo dedicamos a nuestro equipo, a la gente que ha estado nominada, esto es un sueño para nosotros y queremos seguir luchando", ha dicho Adri, el vocalista.

Premio Odeón Mejor Álbum Rock

Fito y Fitipaldis - Cada Vez Cadáver

"Muchísimas gracias por estos Premios a toda la industria y a todos los fans, que sin ellos no sería posible. Llega en un momento maravilloso, por un lado el premio y por otro que estamos a punto de subir al Colieum de Coruña para celebrar este Cada Vez Cadáver. Aprovecho también para dar un no a la guerra", ha dicho Fito en un vídeo.

Premio Odeón Mejor Artista Rock

Leiva

"Muchísimas gracias por el premio. Estoy en Estados Unidos y quería compartir el premio con mis compañeros de nominación, técnicos, luceros y todos, a ver si arrancamos gira otra vez. Estoy muy agradecido", ha contado Miguel Leiva.

Premio Odeón Artista Revelación Rock

Veintiuno

Los chicos de Veintiuno sí estaban entre los invitados de la gala y ha recordado sus inicios en un garaje de Toledo. "Lo hemos hecho juntos, hemos vendido instrumentos para pagar las grabaciones, somos una banda y esto tiene sentido para nosotros porque lo hacemos juntos", ha dicho el vocalista. El viernes sacan tema nuevo y tienen el verano llenito de festivales.

Premio Odeón Mejor Canción Urbana

Daviles de Novelda - Flamenco y Bachata

Premio Odeón Mejor Álbum Urbano

Nato y Waor / Recycled - Hijos de la Ruina vol 3

"El 50% del mérito es para los productores, muchas gracias para toda la gente que nos sigue escuchando después de 10 años, esto es para ellos", ha dicho Waor cuando los tres ganadores han subido al escenario.

Premio Odeón Mejor Artista Urbano

Lola Índigo

"Quiero dedicárselo a mis compañeros de nominación, todos ellos son increíbles y esto es de todos. No siento que sea mío así que se lo dedico a todos ellos", ha dicho Mimi en un vídeo de agradecimiento.

Premio Odeón Artista Revelación

Nathy Peluso

"Mi gente, un beso muy grande, gracias a los Premios Odeón. No puedo estar ahí pero viva la música, siempre".

Premio Odeón de Honor

Joan Manuel Serrat

El Premio de Honor 2022 a Joan Manuel Serrat por su "enorme aportación" a la música y tratarse de "uno de los más grandes cantautores españoles en el año de su despedida de los escenarios"."Serrat es único y ha demostrado ser un artista transgresor, tan poeta como músico", han señalado desde la organización de los premios.

"Quisiera agradecer esta distinción, que me resulta especialmente grata de recibir en un tiempo tan emocionante para mi como es estar preparando mi gira de despedida. Estará llena de momentos emocionantes y muy dulces. Me gustaría que me hubieran concedido el premio revelación pero entiendo que a estas alturas ni siquiera me han tenido en cuenta. Igual en otra oportunidad tienen que hacerlo, la vida te da sorpresas", ha dicho Joan Manuel Serrat.

Premio Odeón Mejor Canción Flamenca

Maka - El aire

"Muchas gracias familia. Quiero dar las gracias a los Odeón, es una canción que significa mucho para mi familia", ha asegurado el cantante.

Premio Odeón Mejor Álbum Flamenco

Miguel Poveda - Diverso

"Es un disco flamenco pero lleno de diversidad, amor y compromiso. Lo quiero compartir con mis compañeros y con el mundo del flamenco. Una de las músicas mas bellas de planeta tiene que ser valorada en el mundo entero", ha dicho Miguel Poveda.

Premio Odeón Mejor Artista Flamenco

Niña Pastori

"Para mí es una alegría una satisfacción pertenecer a esta familia y este equipo de flamencas y flamencos que luchamos cada día por este arte tan nuestro. Se lo quiero dedicar a mis compañeros, que luchan cada día porque el flamenco siga creciendo", ha contado Niña Pastori en una pequeña grabación.

Premio Odeón Revelación Flamenca

Shakira Martínez

"Quería agradecer este premio a mi equipo y a mi familia, que siempre estaño apoyándome y a los que me han votado", ha dicho la artista, presente en la gala y muy emocionada al recibir el galardón. "Es un mundo duro pero estos momentos son la recompensa, por eso lloro de alegría".

Premio Odeón Alternativo Mejor Canción

C. Tangana y Ed Maverick - Párteme la Cara

"Me voy ya para la gira Latioamericana así que me llevo el premio para dárselo a Ed Maverick", ha dicho El Madrileño en un vídeo.

Premio Odeón al Mejor Álbum Alternativo

Love of Lesbian

"Nos hubiera encantado estar pero nos vamos a México y Estados Unidos. No bebáis mucho y a pasarlo bien", han dicho Santi Balmes y los suyos en un vídeo.

Premio Odeón Mejor Artista Alternativo

Zahara

"Es muy valioso que se valore a los artistas que estamos al margen de las discográficas. Es un disco que pone sobre la mesa los problemas de machismo que vivimos las mujeres así que muchísimas gracias", ha agradecido la cantante.

Premio Odeón Revelación Alternativo

Rigoberta Bandini

Premio Odeón Mejor Canción Pop

Zzoilo / Aitana - Mon Amour Remix

"Estoy en Mexico ahora mismo, muy contento y un poco en shock. Es algo que no me esperaba hace seis meses, cuando empezó todo esto. Quiero dar las gracias a mi productor y gracias a Aitana por la oportunidad de hacer el remix, es el himno de mi vida", ha dicho Zzoilo en una videollamada en directo.

Premio Odeón Mejor Álbum Pop

Alejando Sanz - SANZ

"Muchas gracias, es el mejor álbum pop y creo que están locos pero lo agradezco mucho", ha dicho el premiado en un vídeo.

Premio Odeón Mejor Artista Pop

Aitana

"Gracias a los fans y la gente que ha votado, esto lo habéis hecho vosotros. Es un honor recibir este premio y enhorabuena a los nominados, los admiro mucho. Estoy por aquí rodando pero muchas gracias", ha explicado la cantante en un vídeo.

Premio Odeón Artista Revelación Pop

Belén Aguilera

"Estoy muy contenta, muchas gracias. Es el primer premio que he recibido nunca así que lo recibo muy bien, muchas gracias a todos y quiero dedicarlo a los gays y las chicas", ha contado la cantautora.

Premio Odeón Álbum del Año

C Tangana - El Madrileño

"El Madrileño ha sido el mejor álbum que he hecho en mi vida, me esta dando muchas alergias. Se lo dedico a todos los madrileños que lo han sentido conmigo y muchas gracias", ha terminado Pucho.