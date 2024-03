Dua Lipa, Kylie Minogue, Raye y muchos más: las actuaciones de los Brit Awards 2024

El escenario del O2 Arena de Londres fue un desfile de estrellas en la noche de los Brit Awards 2024. Los premios anuales de la Industria Fonográfica Británica invitaron a Dua Lipa para abrir la ceremonia que interpretó por primera vez en directo su recién lanzada Training Season.

La cantante británica de origen albanés voló sobre el escenario (literal) en una noche en la que compartió protagonismo con Raye, que se llevó seis de los siete premios a los que optaba, y Kylie Minogue, a la que entregó el premio a homenaje de la noche y a la que presentó como "la reina eterna del pop".

La cantante de Padam Padam subió al escenario en dos ocasiones: para recoger el Global Icon Award y protagonizar un espectacular número musical de cerca de ocho minutos en el que lució tres cambios de vestuario. La cantante interpretó un medley en el que sonaron los temas Padam Padam, Can’t Get You Out Off My Head, Love at First Sight y All the Lovers.

También hizo un medley la estrella de la noche, Raye, que interpretó tres de las canciones de su repertorio: Ice Cream Man, Prada yEscapism,

Los otros artistas que participaron en la fiesta de música británica lo hicieron para, como Dua Lipa, interpretar uno de sus temas. Revive todas las actuaciones de la noche y disfruta del espectáculo.

Kylie Minogue

Dua Lipa - Training Season

Raye

Ellie Goulding & Calvin Harris - Miracle

Rema - Calm Down

Becky Hill, Chase & Status - Disconnect

Tate McRae - Greedy

