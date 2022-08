¿Qué cantante luce esta rosa en el cuello?

La rosa es de Justin Bieber. El cantante canadiense luce este diseño en el cuello desde septiembre de 2020, como mostró en Instagram al compartir un vídeo desde el centro de tatuaje.

Es una obra de Brian Woo, más conocido como Dr. Woo, responsable de los tatuajes de muchos famosos. De hecho, ha tatuado también los dedos de Hailey Bieber.

"La rosa del cuello que me hizo Dr. Woo me recuerda que, aunque tengo defectos, la belleza brilla incluso a través de nuestras espinas", contó el artista en una entrevista en Vogue, en la que contó que la rosa del cuello podría ser su último dibujo en esa parte de su cuerpo. “Creo que he terminado en mi cuello. Es una petición de Hailey”.

Justin Bieber tiene tatuada una rosa en el cuello. // Gtresonline

Más de 60 tatuajes en todo el cuerpo

Justin Bieber reconoce que ha pasado más de 100 horas en estudios de tatuajes para realizarse todos los que luce a día de hoy: son más de 60, que comenzaron con una pequeña gaviota en la cadera derecha en 2013. Se la hizo cuando tenía 19 años.

Desde entonces no ha parado de pasar por el estudio y tiene toda clase de diseños. Desde dibujos en honor a sus familiares o dedicados a la música hasta tatuajes religiosos.