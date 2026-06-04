Bad Bunny elige 'Como antes' como canción exclusiva de su cuarto concierto en Madrid
Bad Bunny sorprendió este miércoles en Madrid al elegir Como antes, de su disco debut de 2018, como canción exclusiva del show. El puertorriqueño, que no contó con artista invitado en esta cuarta cita en el Metropolitano, recibió grandes aplausos de sus seguidores, a los que les gustó volver a los orígenes del puertorriqueño.
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El cuarto concierto de Bad Bunny en Madrid volvió a llenar de fans del puertorriqueño el estadio Riyadh Air Metropolitano.
Cerca de 80.000 personas se sumaron a la cita para disfrutar del show y, de alguna manera, formar parte de Debí Tirar Más Fotos World Tour.
Como cada noche, el artista regaló a sus seguidores una canción exclusiva y en esta ocasión eligió un tema que interpretó en solitario: la canción Como antes, de su disco debut X100PRE (2018).
La elección fue muy bien recibida por los asistentes que no dejaron de corear el tema junto al puertorriqueño, que en esta ocasión no contó con un artista invitado que lo acompañase en esta parte del concierto. De esta manera, el show de este miércoles en el Metropolitano se convirtió en el primero sin invitado de los celebrados en España —la gira arrancó el 22 de mayo en Barcelona—.
A su favor ha jugado la elección de la canción, un tema que explora el sentimiento de echar de menos a alguien del pasado y que enfrenta la nostalgia con la realidad de que el tiempo avanza.
Como antes es la sexta canción exclusiva de Bad Bunny en España y la octava desde que empezó la parte europea de su gira. ¿Con qué tema sorprenderá en la próxima cita?
La letra de 'Como Antes' de Bad Bunny
Yeh-yeh-yeh-yeh, ey
Ayer me acordé de la primera vez, ey
Que te hice reir, de cuando te busqué
Que buenos tiempos aquellos, ey
Recuerdos muy bellos, ey
Cuando te montaste y cambiaste la estación
Nada de reggaetón, ey
Ponme otra canción
Baby, lo que tú digas, ey
To' lo que tú pidas
Yo por ti doy la vida
Soy tuyo de por vida, ey
Yo te complacía
Tú me complacía'
En el cuarto prendiendo
Después que te lo hacía
¿Dónde? ¿Dónde quedaron esos días?
¿Por qué? ¿Por qué?
Ya nada es como antes
Nada es como antes
Ya nada es como antes
Nada es como antes
Eh, ey, ya lo traté, ya lo traté, eh
Borré el Netflix, fui a Blockbuster y una movie alquilé
Te hablé por el Messenger y por MySpace
Los Simpsons a las cuatro, y pa'l cuatro, a las seis, ey
Saqué la' fotos del cajón
Y mis tennis no se ven, te estoy pisando el mahón
Pasé la Gold, en el Game Boy, ey-ey
Pero nada cambia, sigue siendo hoy
Llené el álbum de estampitas
Te escribí una cartita
Me puse una curita, ey-ey (ya nada es como antes)
Las peleas de boxeo
To' los party's de perreo
Amigos que no veo, ey-ey (ya nada es como antes)
Me puse a jugar Tazo
Ya no te vo'a hacer caso
Tus beso' y tus abrazo', yeh-yeh (ya nada es como antes)
El pasado no vira
La forma en que me miras
Las canciones de Shakira
Ya nada es como antes
Nada es como antes
Ya nada es como antes
Nada es como antes
(Ayer me acordé de la primera vez, ey
Que te hice reír, de cuando te busqué, ey
Ayer me acordé
¿Por qué? ¿Por qué ya nada es como antes?
Nada es como antes
Ya nada es como antes
Nada es como antes)