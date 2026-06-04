Bad Bunny elige 'Como antes' como canción exclusiva de su cuarto concierto en Madrid

Bad Bunny, en el concierto del 3 de junio de 2026 en Madrid. | x

El cuarto concierto de Bad Bunny en Madrid volvió a llenar de fans del puertorriqueño el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Cerca de 80.000 personas se sumaron a la cita para disfrutar del show y, de alguna manera, formar parte de Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Como cada noche, el artista regaló a sus seguidores una canción exclusiva y en esta ocasión eligió un tema que interpretó en solitario: la canción Como antes, de su disco debut X100PRE (2018).

La elección fue muy bien recibida por los asistentes que no dejaron de corear el tema junto al puertorriqueño, que en esta ocasión no contó con un artista invitado que lo acompañase en esta parte del concierto. De esta manera, el show de este miércoles en el Metropolitano se convirtió en el primero sin invitado de los celebrados en España —la gira arrancó el 22 de mayo en Barcelona—.

A su favor ha jugado la elección de la canción, un tema que explora el sentimiento de echar de menos a alguien del pasado y que enfrenta la nostalgia con la realidad de que el tiempo avanza.

Como antes es la sexta canción exclusiva de Bad Bunny en España y la octava desde que empezó la parte europea de su gira. ¿Con qué tema sorprenderá en la próxima cita?

La letra de 'Como Antes' de Bad Bunny

Yeh-yeh-yeh-yeh, ey

Ayer me acordé de la primera vez, ey

Que te hice reir, de cuando te busqué

Que buenos tiempos aquellos, ey

Recuerdos muy bellos, ey

Cuando te montaste y cambiaste la estación

Nada de reggaetón, ey

Ponme otra canción

Baby, lo que tú digas, ey

To' lo que tú pidas

Yo por ti doy la vida

Soy tuyo de por vida, ey

Yo te complacía

Tú me complacía'

En el cuarto prendiendo

Después que te lo hacía

¿Dónde? ¿Dónde quedaron esos días?

¿Por qué? ¿Por qué?

Ya nada es como antes

Nada es como antes

Ya nada es como antes

Nada es como antes

Eh, ey, ya lo traté, ya lo traté, eh

Borré el Netflix, fui a Blockbuster y una movie alquilé

Te hablé por el Messenger y por MySpace

Los Simpsons a las cuatro, y pa'l cuatro, a las seis, ey

Saqué la' fotos del cajón

Y mis tennis no se ven, te estoy pisando el mahón

Pasé la Gold, en el Game Boy, ey-ey

Pero nada cambia, sigue siendo hoy

Llené el álbum de estampitas

Te escribí una cartita

Me puse una curita, ey-ey (ya nada es como antes)

Las peleas de boxeo

To' los party's de perreo

Amigos que no veo, ey-ey (ya nada es como antes)

Me puse a jugar Tazo

Ya no te vo'a hacer caso

Tus beso' y tus abrazo', yeh-yeh (ya nada es como antes)

El pasado no vira

La forma en que me miras

Las canciones de Shakira

Ya nada es como antes

Nada es como antes

Ya nada es como antes

Nada es como antes

(Ayer me acordé de la primera vez, ey

Que te hice reír, de cuando te busqué, ey

Ayer me acordé

¿Por qué? ¿Por qué ya nada es como antes?

Nada es como antes

Ya nada es como antes

Nada es como antes)