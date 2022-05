¿De qué habla 'Nazareno'? La nueva canción de Farruko

Farruko pide perdón por la letra de 'Pepas' y anuncia que no la volverá a cantarla // Gtresonline

¿Os acordáis de Pepas? Pues ahora el nuevo éxito se llama Nazareno, la última canción de Farruko, con la que critica el lado oscuro de la fama. Hace unos meses, el cantante había dejado claro que no iba a cantar más la canción porque se arrepentía de su letra.

El nuevo tema se llama Nazareno y la letra no podría ser más diferente a la anterior, Pepas. En esta, Farruko se queja de las personas que atrae la fama, que son las que están en los buenos momentos, pero que desaparecen en los malos. El cantante habla sobre la hipocresía, la envidia y la conveniencia relacionadas con la fama.

Farruko ha lanzado la canción acompañada de un videoclip en el que se ve al cantante el interior de un club de striptease rodeado de chicas que se acaban convirtiendo en vampiros: "To' el mundo te hace coro/ Porque ahora 'tas arriba/ Era lo que el Nazareno me decía/ Todo el mundo está en las buenas/ Pero en las malas/ Pa' su la'o to' el mundo jala/¡Farru!". El vídeo ha sido dirigido por Mike Ho y producido por Cinema Giants.

En la letra del tema, el cantante también hace autocrítica haciendo referencia a su etapa anterior, en la que estaba rodeado de vicios y excesos. ¿Se convertirá Nazareno en uno de los éxitos del verano? ¿Alcanzará o superará a Pepas? En YouTube, Nazareno ya lleva más de dos millones de visualizaciones desde su estreno.