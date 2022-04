Luis Fonsi revela que rechazó varias veces a Farruko: "Le dije que no me veía"

Ley de gravedad es el nuevo disco de Luis Fonsi. Su trabajo número 10 del que ha hablado este jueves con Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

Y lo primero que hay que saber de este álbum es: ¿cuál es su canción favorita?

"Creo que Dolce y Girasol, son polos opuestos, las dos caras del disco. Dolce es superarriba, marcha, baile... Más electrónica, más de discoteca. Y Girasol es más de cantautor, de guitarra, de sentimiento...", ha contestado sin dudarlo Fonsi para luego explicar cómo compone sus canciones.

Todas las empieza con la guitarra, "y poco a poco van agarrando su vestimenta, se va armando". "Son todas coautorías, me gusta sentarme con amigos compositores, empezar a tirar ideas, y de repente nacen canciones".

Un disco lleno de colaboraciones

Ley de gravedad es un disco lleno de colaboraciones, lo que hace sospechar que su grabación fue una excusa para juntarse con amigos. "Totalmente", bromea Fonsi.

"La música está viviendo un momento bonito de colaboraciones, de compartir, de no necesariamente tener que luchar por estar número 1. Esos tiempos quedaron atrás, ahora es un poco de unir fuerzas, especialmente en mi estilo de música que es más melódico, más cantante, para hacer temas más urbanos, más rítmicos... Me gusta juntarme con artistas del género porque pasan cosas interesantes".

Las colaboraciones no tienen reglas de juego. "Casi siempre hago la canción primero y la canción me lleva al fiche... Entonces quito mi voz para el verso, para que vean el espacio, se lo envío y cruzo los dedos", dice Fonsi, que con humildad reconoce: "¡Ojo! Algunas veces dicen que no"

Los noes de Farruko a Luis Fonsi

Colaborar con Farruko, por ejemplo, no fue sencillo. "Yo soy fan y él me había enviado varias canciones, y yo con mucha humildad le decía 'soy tu fan pero yo en esa canción no me veo", ha confesado Fonsi.

"Y lo mismo. Le envié dos canciones antes de Perfecta", ha continuado. "Fuimos buscando y buscando hasta que Perfecta fue el tema en el que conectamos. Es un procesito pero me gusta".

Otro de los artistas que trabaja con Luis Fonsi en Ley de gravedad es Rauw Alejando, con el que canta Vacío. "Lo está haciendo superbien, es un showman, muy centrado y muy trabajador", dice Luis Fonsi, que también se reconoce fan a muerte de Myke Towers.

Y no es que Luis Fonsi solo quiere artistas emergentes: "Como artista y fan de la música me gusta colaborar con los nuevos y con las leyendas. Es una locura estar un día en el estudio con Raphael hablando de la carrera y de la vida y a la misma vez trabajar con gente como Rauw que me decía que 'cuando estaba en la escuela, te escuchaba a ti".