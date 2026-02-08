Por qué Bad Bunny no ha anunciado conciertos de su gira en Estados Unidos pero sí actúa en la Super Bowl

Te interesa El comisionado de la NFL responde si el ICE estará en la Super Bowl tras el discurso de Bad Bunny en los Grammy

Bad Bunny afronta este 2026 con éxito desde el comienzo. El artista está en plena gira mundial con su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, pero además se ha alzado con tres Premios Grammy en la gala del domingo 1 de febrero.

Y, por si fuera poco, el puertorriqueño hará historia en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, convirtiéndose en el primer intérprete en español en ser protagonista de espectáculo.

Con el folclore y el mensaje político reivindicando Latinoamérica que recoge con su música, Bad Bunny se pone en el centro del evento deportivo más importante de Estados Unidos, con todo lo que ello implica.

Y lo hace en esta cita musical tan destacada después de no haber anunciado ninguna fecha de conciertos en el gigante americano con Debí Tirar Más Fotos World Tour. ¿Por qué ha decidido entonces participar en el evento más estadounidense que existe, pero no dar más shows en el país de Norteamérica?

Su miedo al ICE en Estados Unidos

Uno de los aspectos más destacados de la gira internacional de Bad Bunny es precisamente la falta de conciertos en Estados Unidos, algo de lo que el artista no tardó en hablar. Lo hizo en i+D. "Hay muchas razones por las que no actuaré en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces", argumentó durante la conversación.

"El maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] podría estar afuera"

Sin embargo, confesó que uno de sus miedos era que "el maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] podría estar afuera [de mi concierto]", una cuestión compartida con su equipo y que les "preocupaba mucho". Y sería por ello por lo que habría dejado fuera del mapa de su tour al país norteamericano.

Viendo las acciones del ICE estas últimas semanas, el puertorriqueño se adelantó a este desamparo de las minorías en el país norteamericano y prefirió que sus conciertos no fueran un foco para los controles.

¿Y por qué la Super Bowl?

Días después de aquellas declaraciones, se anunció que Bad Bunny sería el artista principal de la Super Bowl 2026. Esto generó críticas, y no solo por ser una figura latinoamericana protagonizando el evento musical estadounidense, sino por el hecho de que el cantante hubiese decidido actuar en la final de la NFL, pero no en otras ciudades como parte de su gira.

Porque aunque el intérprete de Estamos bien no lo dijera, además de por evitar el control masivo por inmigración a las puertas de sus conciertos, para muchos la decisión de no llevar su gira a Estados Unidos también era política: el puertorriqueño podría haber seguido con el mensaje de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y no darle ni un ápice de protagonismo al gigante americano.

Sin embargo, el artista aceptó la Super Bowl, lo que puede significar varias cosas.

La actuación del medio tiempo es el show musical más visto de Estados Unidos, pero no es un concierto particular del artista, por lo que el público es de lo más heterogéneo y suele asistir al estadio para ver a la NFL. Por supuesto, el protagonista de la actuación también influye, pero al no haber pagado la entrada para ver necesariamente actuar al cantante, los miedos de Bad Bunny sobre los controles de inmigración disminuyen.

Por otro lado, actuar en un evento norteamericano de tal magnitud puede funcionar como el lugar que se ha terminado de hacer el puertorriqueño en la industria musical. El último trabajo del artista ha derribado las barreras lingüísticas que quedaban en pie, y lo ha hecho con un mensaje que abraza la diferencia y las raíces, lo que choca frontalmente con las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. Por ello, todos los elementos unidos hacen del Levi 's Stadium de Santa Clara (California) un campo de batalla impecable para que Bad Bunny se posicione en lo más alto.

"Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown...", dijo el intérprete al anunciar su participación en el show. "Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL".

"Es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar"

En esta línea, Bad Bunny buscará concienciar sobre la pérdida de identidad de Puerto Rico por la influencia política y económica de Estados Unidos, al igual que ayudará a reivindicar el papel de la población inmigrante en el gigante americano. Y todo ello triunfando sin necesidad de cantar en inglés, sino en español.

"Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", aseguró el pasado octubre en su monólogo en el programa Saturday Night Live.

Homenajear DTMF como se merece desde la Super Bowl

Unos días antes de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, el artista concedió una entrevista para Apple Music para adelantar algunos detalles del show, pero también para hablar de las implicaciones que tiene para él este hito, dejando claro por qué es tan importante para él actuar en un evento de tal magnitud.

Y todo tiene que ver con su amor por DeBÍ TiRAR MáS FOtoS, "el proyecto más especial" que ha hecho en su vida: "Tener la oportunidad de llevar ese sentimiento que puse en ese álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca pensé que fuera posible".

Asimismo, recordó la vez que actuó ya en el evento deportivo junto a Shakira y Beyoncé, y aseguró que no esperaba que le volviera a pasar: "Puede sonar como si estuviera tratando de ser muy humilde o ingenuo, pero lo juro, nunca estoy buscando mi mayor logro".

Así pues, parece que esta decisión es una forma de cumplir con su consagración como artista y con su público estadounidense sin poner en riesgo del todo a sus fans latinoamericanos, e intentar desde dentro mandar un mensaje poderoso con la música como arma.

¿Estados Unidos desplegará agentes migratorios en la Super Bowl 2026?

Independientemente de la intención de Bad Bunny, tras conocerse la participación del puertorriqueño en la Super Bowl 2026, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que desplegaría efectivos del ICE durante dicho espectáculo.

Así lo comentó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Corey Lewandowski, durante una intervención en un programa radiofónico en el que ha asegurado que "no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente". "Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos", agregó al ser preguntado por la presencia de agentes de migración durante la actuación del puertorriqueño.

Sin embargo, este martes 3 de febrero, la NFL confirmó que el ICE no realizará operativos migratorios durante la Super Bowl. "No hay operaciones planeadas del ICE ni de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl ni a ningún otro evento relacionado con el mismo", dijo Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, según recoge El País.