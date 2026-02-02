Qué ha pasado con la nominación de Alejandro Sanz al premio Grammy

Alejandro Sanzes uno de los artistas españoles más premiados, y este 1 de febrero optaba a sumar un quinto Grammy en su vitrina.

El intérprete de El vino de tu boca estaba nominado en la categoría de Mejor álbum pop latino con su álbum ¿Y ahora qué? compitiendo contra Cosa Nuestra de Rauw Alejandro, BOGOTÁ DELUXE de Andrés Cepeda, Tropicoqueta de KAROL G y Cancionera de Natalia Lafourcade.

Y en una gala en la que la música en español ha sido la gran protagonista de la mano de Bad Bunny, Alejandro Sanz finalmente no ha conseguido su quinto Grammy. En su lugar se ha alzado con el galardón Natalia Lafourcade con Cancionera.

Alejandro Sanz en la historia de los Premios Grammy

El cantante madrileño ha cosechado cuatro gramófonos en estos premios. El primero fue en 2004, cuando su trabajo No Es Lo Mismo consiguió el oro en la categoría Mejor álbum pop latino. Esta suerte se volvería a repetir en 2008 El Tren De Los Momentos, en 2011 Paraiso Express y 2020 #ElDisco.

De esta forma, Alejandro Sanz se consagra como uno de los pocos españoles en postularse a estos premios a lo largo de su historia. Entre los cantantes españoles que se han consagrado en estos galardones se encuentran Julio Iglesias, quien se llevó en 1998 el premio Mejor interpretación latina por su álbum Tanto. A su vez, Rosalía abrazó dos gramófonos gracias a sus discos El Mal Querer y MOTOMAMI, obteniendo el galardón en la categoría Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo.