Shakira y Ozuna estrenan 'Monotonía', su canción llena de dardos a Piqué

"DE REPENTE YA NO ERAS EL MISMO"

Más de un mes han hecho esperar Shakira y Ozuna a sus fanáticos, que llevan todo este tiempo pendientes de cada detalle, filtración y pequeño adelanto de la bachata más deseada.

La colombiana y el puertorriqueño eran captados a medidos del mes de septiembre grabando un misterioso videoclip en la localidad barcelonesa de Manresa, donde curiosos y fans se agolparon para ver el rodaje que confirmaba la colaboración de Shakira y Ozuna.

Entonces no se sabía que el tema se llamaba Monotonía y que describía una ruptura amorosa -algo que hemos conocido gracias a los pequeños adelantos-, pero la separación de la cantante y el futbolista Gerard Piqué provocó que todas las miradas se centrasen en la nueva música de Shakira. "¿Usaría sus letras para mandar indirectas a su ex?", se preguntaban los fans.

En abril, dos meses antes de la ruptura, había lanzado Te Felicito junto a Rauw Alejandro. Y cuando se conoció el fin de su relación la letra de la canción cobró todo el sentido: "La gente de dos caras no la soporto / Yo que ponía las manos al fuego por ti", canta Shakira en una canción que habla de engaño y traición. La sombra de una posible infidelidad durante el matrimonio siempre planeó sobre el comportamiento del defensa del club blaugrana.

Ahora, después de la unión con Black Eyed Peas en Don't You Worry, Shakira vuelve a la música de la mano de Ozuna.

Así suena 'Monotonía', la bachata de Shakira y Ozuna

Colombia y Puerto Rico se unen para cantarle al desamor en la bachata Monotonía, que narra los problemas que llegan cuando la pasión se transforma en aburrimiento en una relación.

Nadie tiene por qué ser responsable directo del desencanto. A veces basta con el hastío y la indiferencia para dinamitar un romance.

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Tu distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tu no dabas ni la mitad

Pero si sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

que por mi ya estaba caminando

Este amor no ha muerto

pero está delirando

Ya lo de que había ya no hay na

Te lo digo con sinceridad

Todo esta frío como en Navidad

Es mejor que esto acabe ya

En el vídeo vemos a una Shakira hundida, arrastrándose por el suelo, que lucha por sobreponerse. El dolor es tan inmenso que prefiere arrancarse el corazón y salir corriendo con él en las manos, la única manera posible de recomponerse y pasar página. Lo pisotean pero se resiste, intenta sobrevivir.

En los primeros segundos del videoclip se ve a Shakira paseando, desganada, por los pasillos de un supermercado. De fondo suena Te Felicito, su venganza musical para Piqué, una prueba de que ambas canciones tienen un punto muy importante en común: el destinatario de la letra. Monotonía también habla de su matrimonio con el futbolista, licencias artísticas a parte.

Cómo fue el rodaje del videoclip en Manresa

A mediados del pasado mes de septiembre los vecinos de la localidad de Manresa, próxima a Barcelona, se percataban de la presencia de un importante equipo de rodaje en la villa.

Se trataba de la grabación del videoclip de Monotonía, la por entonces misteriosa colaboración entre Ozuna y Shakira.

De hecho, el puertorriqueño vino a España exclusivamente para trabajar en su unión con la intérprete de Pies Descalzos, algo que él mismo ha descrito como "un sueño".

El rodaje tuvo lugar durante la madrugada, entre las dos a siete de la mañana, en la zona de la Muralla de Sant Domènec y en la calle Jaume I de Manresa, donde se llegó a cortar el tráfico, según informó EFE.

Shakira se recupera tras "la etapa más oscura" de su vida

Después de meses de silencio y con su nombre copando miles de titulares alrededor del mundo, la cantante rompía su silencio en una entrevista con la revista Elle.

La colombiana aseguraba que la música había sido su luz en la que catalogó como la etapa más oscura de su vida. "En mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen", explicaba antes de reconocer que la inmensa mayoría de las letras de sus canciones están basadas en experiencias personales.

"Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago", añadió.