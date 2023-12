¿Por qué se separó Pereza? ¿Qué pasó entre Leiva y Rubén Pozo?

Princesas, Lady Madrid, Todo o Estrella Polar son algunos de los himnos musicales que firmó Pereza en los primeros dos mil. En esos años, el dúo formado por Leiva y Rubén Pozo se convirtió en la banda referente de la escena musical de nuestro país.

Por eso, cuando en 2011 los dos músicos del madrileño barrio de Alameda de Osuna anunciaron su separación la conmoción fue general. Habían estado diez años juntos, habían sacado siete discos y a la banda parecía que aún le quedaba mucha vida y muchos temazos por crear.

Los dos miembros de Pereza dejaron claro desde el primer momento que tras la decisión no había otro motivo que el deseo de emprender carreras por separado, en solitario, y no quisieron cerrar la puerta a un posible regreso en el futuro.

"En nuestro último concierto como Pereza habíamos reunido a 20.000 personas. En mi primero como Leiva, en Burgos, 350. Fue una bajada de humos. Pero era feliz. Aunque perdiese 3.000 euros por actuación", aseguraba Leiva a El País días antes de lanzar Nuclear, su cuarto disco en solitario.

En esa charla, también explicó que “no fue una ruptura personal, sino artística. Nuestros estilos comenzaban a ser muy distintos”. Algo en lo que coincidió Pozo: “No nos poníamos de acuerdo y pensamos que lo mejor era tirar cada uno por su lado, porque era imposible consensuar un repertorio para la banda”.

Han pasado 13 años y las carreras de Leiva y Rubén Pozo, por separado, han tenido trayectorias muy dispares. Leiva se ha convertido en una figura destacada del rock made in Spain, que acumula discos de platino, ha sido telonero de Los Rolling Stones, ha triunfado con sus giras, ha ganado dos premios Goya a Mejor canción original por La Llamada y Sintiéndolo mucho y ha trabajado como productor para Joaquín Sabina. Pozo, por el contrario, aunque sigue contando con un público fiel que no falta a la cita en pequeños auditorios, no ha brillado como lo hacía con el dúo.

"Al principio, nada más romperse Pereza, es una sacudida pasar de tener ese éxito rotundo, el estar en primera división, a pasar a otra liga que es mucho más tranquila. Pero tras esa sorpresa te das cuenta de que no te falta nada. Y me jode contarlo, porque no mola nada decir que estás bien, que así eres feliz. Pero es que yo soy muy feliz así, sin la responsabilidad de tener que ser siempre sublime. Estoy muy contento en mi lugar”, contaba Rubén en una entrevista.

Primer reencuentro en un escenario

Insistía Leiva en cada entrevista que la separación no era definitiva, era un paréntesis. “Nuestra intención es volver a tocar y volver a salir de gira y volver a grabar algún disco. ¿Cuándo? Será cuando nos apetezca”, contaba el cantante de Como si fuera a morir mañana en Rolling Stones, pero destacaba que lo harían sin presión, cuando sintieran que era el momento.

Ese momento se produjo, diez años después, la noche del 26 de agosto de 2021 en El Náutico de San Vicente de O Grove (Pontevedra). Iván Ferreiro daba un concierto en el local y entre los invitados estaba Leiva, para sorpresa del público que no sabía que el músico madrileño iba a compartir escenario con el gallego.

Esa noche se presenció un momento histórico: entre los asistentes estaba también Rubén Pozo, que fue invitado a interpretar junto a Leiva, flanqueados por Iván y Amaro Ferreiro, Margot y Lady Madrid, dos de los temas más emblemáticos de Pereza.

Además de ser la vuelta del grupo, ese momento también vino a confirmar la relación que existía entre Leiva y Rubén, su amistad parecía permanecer intacta, como reconoció el primero: “Somos amigos y ya está. Nos hicimos amigos hace mucho años y seguimos siéndolo, todavía más aunque ahora mismo no estemos juntos. Es muy compatible esto de ser amigos y no tocar juntos aunque la gente no lo crea”.

Y un nuevo encuentro... a lo grande

En estos últimos meses, Leiva ha estado inmerso en la intensa gira de su último disco Cuando te muerdes el labio, colgando el cartel de entradas agotadas allá por donde ha actuado en España y en América Latina. Cierra el tour en Madrid, en el Wizink Center, donde dará tres conciertos: primero se anunciaron los del 19 y del 26 de diciembre y, tras agotar entradas en unos minutos, anunció también el 25, día de Navidad.

La sorpresa definitiva la dio cuando anunció que el 26, el último día, estaría acompañado por “su amigo del alma y compañero tantos años en Pereza”. Este gesto ha sido valorado especialmente por los fans del músico y de su banda anterior pues, al contrario que Leiva, Rubén Pozo ha tenido que cancelar algunos de sus últimos conciertos.

La reacción del protagonista, también estuvo llena de cariño hacia su amigo: “Bueno, pues vamos a pasar una noche emocionante el 26 de diciembre en Madrid. Gracias, Miguel, @Leiva_Oficial, por la oportunidad, por el detallazo. Un honor abrir fuego en tu fin de gira. Ahí nos vemos, gente!!”