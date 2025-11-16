Qué significa Bizarrap y por qué escogió ese nombre

Bizarrap es una estrella mundial que ha conseguido llegar a lugares impensables. Detrás de este nombre artístico se encuentra Gonzalo Julián Conde. Nació el 29 de agosto de 1998, en Ramos Mejía, Argentina, y ha colaborado con muchos artistas que le han conseguido posicionar como el mayor productor musical del momento.

Su carrera

Es conocido por ser el creador de las BZRP Music Sessions.¿Y en qué consiste una sesión de Bizarrap? Se trata de una colaboración entre el productor argentino y un cantante, que originalmente comenzó siendo del género urbano, pero que ahora ha ampliado sus influencias y géneros. Crean una instrumental y una letra basándose en la comodidad del artista y el realizador y después el videoclip se graba en el estudio de Bizarrap, siendo él el encargado también de la producción del vídeo.

La idea inicial de uno de los proyectos más exitosos del panorama musical fue comenzar con sesiones de freestyle, en las que los artistas improvisaban sin tener nada escrito y rimando en directo encima de los beats, como en una batalla de gallos original.

Su carrera comenzó en 2017 cuando subía vídeos recopilatorios de humor de la competición de rap del momento, El Quinto Escalón, donde comenzó a crearse cierta fama entre los freestylers y sus seguidores y se ganó la amistad de algunos de estos.

Ha realizado sus sesiones con cantantes como Nicky Jam, Duki, Villano Antillano, Ptzeta, Quevedo, Shakira o Daddy Yankee, entre muchos otros. También ha colaborado como productor de muchos temas originales para artistas del calibre de Duki o Nicki Nicole.

¿Por qué se llama Bizarrap?

El sobrenombre del artista con el que hoy se encuentra triunfando tiene un origen, pero no sabemos exactamente cuál es. Aunque creemos que es algo bastante intuitivo, tal y como se comenta en redes sociales, pues se podría tratar de la unión de dos palabras: bizarro y rap, género con el cual comenzó a producir el artista y le ha dado el triunfo de hoy en día.

Éxito mundial

Su canal de YouTube tiene 22,9 millones de suscriptores y sus vídeos, la mayoría sesiones, suman más de diez mil millones de visualizaciones.

Si eres fan del artista, habrás observado que todos los videoclips están grabados en el mismo sitio, su home studio, una mítica habitación de luces de colores. Ni el éxito mundial le ha hecho cambiar de ubicación, y de momento no parece que lo vaya a hacer.

Una de las sesiones más famosas del productor es la #53, con la cantante Shakira. Tras su polémica ruptura con Piqué, la cantante decidió escribir una canción que no dejaría indiferente a nadie. En el tema habla acerca de su relación y ha conseguido que todos los seguidores de la cantante se identifiquen y canten la letra como si la experiencia fuera propia.

Independientemente del origen de su nombre artístico, Bizarrap ya forma parte de la historia musical a nivel mundial.