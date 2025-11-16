Así ha sido el espectáculo de Bizarrap y Daddy Yankee en el Bernabéu durante el NFL Madrid Game

No ha sido la Super Bowl, pero el partido del NFL Madrid Game 2025 también ha contado con una gran actuación de medio tiempo a cargo de Bizarrap, el mayor productor musical del momento, y Daddy Yankee, el 'rey del reguetón' que se retiró temporalmente de la música tras su conversión al cristianismo.

'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66'

El argentino y el puertorriqueño han aparecido en escena durante el descanso del partido entre los Commanders de Washigton y los Dolphins de Miami. Y lo han hecho con un espectáculo de dos canciones que ha durado unos diez minutos y que ha comenzado con la primera actuación en directode su recién estrenada colaboración: Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Vestido de negro y con gafas de sol, Daddy Yankee se ha presentado con Bizarrap en el Santiago Bernabéu de Madrid con fuegos artificiales, una banda de percusionistas y rodeados de fuego. "Si me pregunta', a nadie yo le debo / Cuando me vaya de aquí, nada me llevo / Solo me voy con un amor verdadero / Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo", ha cantado Yankee durante el estribillo de una canción que le vuelve a posicionar como reguetonero tras su último álbum de música cristiana.

'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52/66'

Tras este primer tema, el puertorriqueño ha abandonado el escenario para dejar solo a Bizarrap. Enfundado en sus míticas gafas de sol y su gorra personalizada, ha hecho sonar una de sus canciones más conocidas: su sesión con el cantante español Quevedo. "Arriba, Madrid", ha dicho el argentino entre medias del show.

Por supuesto, los asistentes se han unido a la canción interpretando el mítico estribillo del tema: "Quédate / Que las noches sin ti duelen / Tengo en la mente las pose' y todos los gemido' / Que ya no quiero nada que no sea contigo". Tras estas dos composiciones, el espectáculo de medio tiempo ha terminado para dejar paso a la continuación del partido de la NFL.