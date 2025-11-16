Así ha sido el espectáculo de Bizarrap y Daddy Yankee en el Bernabéu durante el NFL Madrid Game
Bizarrap y Daddy Yankee han puesto la nota musical al partido del NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu, celebrado este domingo 16 de noviembre. Durante el descanso, el argentino y el puertorriqueño han puesto a bailar al público con dos canciones.
No ha sido la Super Bowl, pero el partido del NFL Madrid Game 2025 también ha contado con una gran actuación de medio tiempo a cargo de Bizarrap, el mayor productor musical del momento, y Daddy Yankee, el 'rey del reguetón' que se retiró temporalmente de la música tras su conversión al cristianismo.
'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66'
El argentino y el puertorriqueño han aparecido en escena durante el descanso del partido entre los Commanders de Washigton y los Dolphins de Miami. Y lo han hecho con un espectáculo de dos canciones que ha durado unos diez minutos y que ha comenzado con la primera actuación en directode su recién estrenada colaboración: Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.
Vestido de negro y con gafas de sol, Daddy Yankee se ha presentado con Bizarrap en el Santiago Bernabéu de Madrid con fuegos artificiales, una banda de percusionistas y rodeados de fuego. "Si me pregunta', a nadie yo le debo / Cuando me vaya de aquí, nada me llevo / Solo me voy con un amor verdadero / Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo", ha cantado Yankee durante el estribillo de una canción que le vuelve a posicionar como reguetonero tras su último álbum de música cristiana.
'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52/66'
Tras este primer tema, el puertorriqueño ha abandonado el escenario para dejar solo a Bizarrap. Enfundado en sus míticas gafas de sol y su gorra personalizada, ha hecho sonar una de sus canciones más conocidas: su sesión con el cantante español Quevedo. "Arriba, Madrid", ha dicho el argentino entre medias del show.
Por supuesto, los asistentes se han unido a la canción interpretando el mítico estribillo del tema: "Quédate / Que las noches sin ti duelen / Tengo en la mente las pose' y todos los gemido' / Que ya no quiero nada que no sea contigo". Tras estas dos composiciones, el espectáculo de medio tiempo ha terminado para dejar paso a la continuación del partido de la NFL.