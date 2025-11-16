El duro relato de Andy sobre los últimos conciertos de Andy y Lucas: "No disfrutaba"

"Me dejé tratar como una marioneta / Y sentirme a tu antojo / Pero mi alma ahora grita / Y voy a cambiarlo todo", canta Andy en su primera canción en solitario: Marioneta. En la letra, habla de la separación del dúo Andy y Lucas tras una serie de conciertos de despedida donde vivió una "pesadilla".

Así lo describe el propio Andy en su reciente entrevista con El País, donde asegura que "ni muerto" volvería a cantar con Lucas González: "Es que vamos, antes abro un restaurante", cuenta. "Yo no era feliz, creo que no estamos obligados a estar en ningún sitio y yo no estaba bien, me quería ir. Llegaba el fin de semana que tenía el concierto y me levantaba con el cuerpo fatal, me levantaba malo, de los nervios, asustado. Pensando: 'Qué va a pasar hoy'. Eso es un sinvivir", relata Andy.

En varias ocasiones, el cantante ha revelado que aceptó el papel de personaje secundario en el grupo y que se limitaba a cantar en los conciertos. En cambio, ahora es el dueño de su propia carrera en solitario, con la que saldrá de gira con canciones nuevas y de Andy y Lucas: "Ahora soy libre y si cometo un error, es mi error".

El punto de inflexión de Andy y Lucas

En su entrevista con El País, Andy asegura que tuvo una bronca con Lucas González que marcó un antes y un después en su relación. "El día que tenemos esa discusión para mí se rompe todo. Se convirtió en una relación que no iba a llegar a nada y ya era imposible entenderse con la otra parte. Mi objetivo era cantar, hacer mi trabajo y volverme a casa. No quería seguir arreglando nada porque yo veía que era para nada, aparte de que yo no estaba a gusto", asegura.

Los últimos conciertos del dúo

Durante los últimos meses de conciertos con el dúo, Andy se limitó a cumplir su papel: "Subirte a un escenario con un recinto lleno de personas coreando tus canciones, deseando escucharte, y tú por dentro decir: 'Me estoy muriendo', eso no se lo deseo a nadie", dice. "Es que no disfrutaba, yo veía comentarios de la gente en redes sociales de que si era soso, que si no participaba, pero es que yo involuntariamente estaba obligado".

Andy también habla del último concierto del dúo, que tuvo lugar en el Palacio Vistalegre de Madrid el 10 de octubre. "Llevaba tres conciertos que lo estaba pasando fatal. Bajé del escenario, salimos por los pasillos y ahí rompí a llorar. Y cuando me metieron en el coche me dio un ataque de ansiedad. Literal. Me llevé 10 minutos llorando en el coche. Y me calmé. Y se acabó. Se acabó porque ya no había marcha atrás. Ya no tenía que subirme al escenario haciendo las mismas tonterías. El próximo escenario que yo pisara iba a ser lo que yo quisiera. Y como yo quisiera. Era como que iba a cumplir mi sueño", explica.