Quevedo hace saltar las alarmas con su tema secreto: los detalles de la canción que sacó el 7 de julio

Quevedo no nos deja de sorprender con su música. El pasado 22 de noviembre, el intérprete de Columbia estrenó su disco Buenas Noches, con una retahíla de temas en los que el cantante asienta su sonido y sorprende con una infinidad de colaboraciones, entre los que aparecen grandes nombres como Pitbull, Yung Beef, Rels B o Aitana. Precisamente, Gran Vía (tema que comparte con la triunfita) ha levantado una gran expectación desde que el propio artista avanzó parte de este tema meses antes de su estreno.

Precisamente, a sus fans no se les escapa ni un sólo avance de sus canciones, ni si quiera de sus temas inéditos. Las redes se han hecho eco de una canción que el artista supuestamente publicó el pasado 7 de julio. Todo ello viene a raíz de sus declaraciones en el podcast El Club de la Corchea, donde Quevedo declaró que tenía una superstición con el 7.

Las declaraciones de Quevedo sobre su tema inédito

Este número no es casualidad en sus lanzamientos. Tal y como cuenta el artista su canción con Bizarrap se estrenó el 7 de julio de 2022 (aunque técnicamente, esta canción salió el 6 de julio en plataformas digitales) al igual que Columbia, uno de sus mayores éxitos, en la misma fecha al año siguiente.

"Yo siempre he sido muy supersticioso con el siete. Cumplo el 7 de diciembre, de pequeño tenía mucha paranoia con eso porque iba en la guagua 7 de mi colegio, tenía varias cosas con eso", declaró.

Con sus lanzamientos en esta fecha tan señalada, el cantante detalló que "se creó algo ahí con el 7 de julio, y que todos los 7 de julio iba a sacar música".

Pero su mayor revelación fue cuando Quevedo habló sobre su tema inédito: "El 7 de julio saco un tema lo que pasa es que está por ahí perdido".

"Hay un tema por ahí que a lo mejor alguien lo encuentra, que lo saqué el 7 de julio de este año", aunque afirmó que no estaba acabado.

¿Por qué no lanzó esta canción? El cantante, a pesar de mostrarse predispuesto a sacar temas todos los 7 de julio, lo cierto es que Quevedo no soltó prenda en su motivo para no estrenar este tema tal día.

¿El nuevo tema de Quevedo? Las redes se hacen eco de esta canción

Es entonces cuando los usuarios en las redes se han comportado como auténticos detectives, sacando el que podría ser el tema 'secreto' del cantante. Una composición que sigue la estela sonora del artista de Kassandra y del que ya se han hecho eco los internautas. ¿Estrenará Quevedo este tema algún día de forma oficial?