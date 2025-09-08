¿Quién es LL Cool J? Conoce al presentador de los MTV VMAs 2025

Este 7 de septiembre —madrugada del lunes 8 en España— se entregan los MTV Video Music Awards 2025, unos de los galardones más prestigiosos de la música, que reconocen a los mejores vídeos del año. Con Bruno Mars y Kendrick Lamar partiendo como favoritos, la gala cuenta con las actuaciones de J Balvin, Lady Gaga, Mariah Carey, Post Malone, Ricky Martin o Sabrina Carpenter y con el rapero LL Cool J como uno de los presentadores.

Su verdadero nombre es James Todd Smit y, además de ser anfitrión de la velada, está nominado al Mejor vídeo de hip hop por su sencillo Murdergram Deux, en colaboración con Eminem. Y aunque a este lado del océano el rapero no es muy conocido por el gran público, lo cierto es que no es la primera vez que se sube al escenario de los MTV, pues ya en 2022 presentó la ceremonia junto Nicki Minaj y Jack Harlow, además de haber recogido cuatro premios, entre ellos el Premio Vanguardia Michael Jackson por sus logros profesionales en 1997.

Pero estos no son los únicos reconocimientos de los que presume LL Cool J: tiene dos premios Grammy a la Mejor interpretación solista de rap por Mama Said Knock You Out y Hey Lover conseguidos en 1991 y 1996, respectivamente, y es el único rapero que ha recibido el prestigioso Kennedy Center Honor, un premio que concede anualmente el Gobierno federal de los Estados Unidos a artistas que han destacado por su contribución a la cultura estadounidense.

Una infancia difícil y el rap como válvula de escape de los primeros raperos

LL Cool J, a sus 57 años, es todo un referente del movimiento cultural que supuso el hip hop y el rap en Estados Unidos, y fue pionero en convertir estos géneros en un fenómeno de masas. Comenzó a rapear con solo 10 años. Por aquel entonces vivía en Nueva York y su vida no era precisamente idílica: su padre maltrató a su madre e incluso la llegó a disparar, a ella y a su abuelo, y casi les mató. Después, sufrió abusos físicos por parte del exnovio de su madre.

"El hip hop me daba felicidad, y yo quería perseguir mi felicidad. Me puse manos a la obra: puse el bolígrafo sobre el papel, y seguí escribiendo y reescribiendo hasta que lo que escribía me producía esa misma sensación", explicaba en una entrevista al medio argentino Página 12 sobre el importante papel que la música, y en concreto el rap, había tenido durante su adolescencia. "Sentía paz", aseguraba.

Siendo un adolescente comenzó a componer, dejó de estudiar y pronto envió sus temas a algunas discográficas bajo el nombre de J-Ski. Luego se lo cambió porque no quería que se le asociase con el mundo de la cocaína, pues numerosos raperos se adjudicaron el "apellido" Ski o Blow por ello. Finalmente, se presentó a la industria como LL Cool J, las iniciales de "Ladies Love Cool James".

En 1985 lanzó su primer disco con la discográfica Def Jam Recordings. Ese primer álbum, Radio, vendió más de un millón y medio de copias. Después llegaron Bigger and Deffer, Walking with a Panther, Mama Said Knock You Out, 14 Shots to the Dome y Mr. Smith, discos con los que terminó convirtiéndose en un referente del género.

Personalmente, fue en esos primeros años de carrera musical cuando conoció a Simone Smith, con la que lleva 30 años casado y son padres de cuatro hijos —el primero lo tuvo con solo 22 años—. Simone, además, dirige su propia marca de joyería que tiene una línea de hombre muy al estilo de su marido.

Sus colaboraciones con Jennifer Lopez y su faceta de actor

En 2002, el rapero lanzó su noveno álbum 10. Ese mismo año, grabó junto a Jennifer Lopez la canción All I Have, canción que llegó al número uno y fue un éxito en otros muchos países del mundo. Tras esta, llegaría la segunda colaboración: el primer sencillo de Todd Smith, su noveno álbum, fue Control Myself, canción que interpretaba a dúo con la del Bronx.

Pero además de su pasión por el hip hop, LL Cool J ha compaginado su trabajo en la música con su faceta como actor que, aunque al principio era de secundario, terminó teniendo su propia serie de comedia, In the House, participando en la famosa serie House, protagonizando Un domingo cualquiera junto a Al Pacino, Cameron Diaz y Jami Foxx, y participando durante 14 temporadas en la serie policiaca NCIS: Los Ángeles donde daba vida al agente Sam Hanna, un policía que temía a los payasos.

"Me uní a la serie y, francamente, pensé que terminaría en un par de años y volvería a hacer lo mío. Pero despegó", explicaba el músico sobre los diez años en los que estuvo apartado de la música por culpa de la interpretación. Tras el final de la serie, LL Cool J no dudó en volver al estudio de grabación para dar forma a las canciones en las que había estado pensando en todo ese tiempo y fruto de ello lanzó su catorceavo disco, The Force, en septiembre de 2024.

El mejor rapero del mundo

Durante el lanzamiento de este nuevo trabajo, el rapero también fue objeto de críticas y polémica por unas declaraciones que hizo en el programa Le Code de Apple Music, afirmando que era el rapero más importante de la historia.

"Quiero decir esto de manera humilde, pero realmente es así. Creo que un día la gente se va a levantar y se van a dar cuenta de que LL Cool J es el rapero más importante que jamás ha existido. Creo de veras que un día la gente va a decirlo. Ellos van a mirar y van a decir que soy el que introdujo los diamantes, las joyas y el champán, que fui el que introdujo las canciones de amor y toda la mierda del amor", argumentó durante la conversación.

Y, aunque la afirmación sea un tanto arrogante, lo cierto es que, como explican en la web I AM RAP, él "fue uno de los primeros artistas en firmar con Def Jam, una de las discográficas más influyentes del género, y su éxito inicial ayudó a consolidar la posición de la compañía como líder en la industria". Además, otros artistas del género como Jay-Z, Nas o Kanye West le han reconocido como inspiración "no solo por su música, sino también por su enfoque empresarial y su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria".