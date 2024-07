Quién es Cris MJ, el artista que dejó de actuar en el Puro Latino Fest por el partido de España

El Puro Latino Fest en Sevilla coincidió el 5 de julio con el partido de España contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa, pero los asistentes al festival tuvieron la oportunidad de disfrutar de ambas cosas a la vez.

O eso pensaban, porque parece que la retransmisión en directo del torneo europeo no hizo especial gracia a uno de los artistas. Se trata de Cris MJ, quien protagonizó uno de los momentos más virales del Puro Latino.

Todo comenzó cuando el cantante tuvo problemas de sonido tras cantar dos canciones, y cuando volvió al escenario se dio cuenta de que el público estaba más concentrado en el partido en las pantallas que en su show.

Ante esta situación, Cris MJ decidió abandonar el escenario. Lejos de provocar una gran decepción entre los presentes, los vídeos que recogen la escena muestran cómo el público empezó a cantar 'Yo soy español' y cánticos de celebración.

Cris MJ, cantante de temas virales

Aunque su nombre no es el más reconocido en España entre los artistas urbanos, Cris MJ tiene un hueco en los festivales de artistas latinos en nuestro país.

Se trata de un cantante chileno de 22 años que canta principalmente reguetón, y consiguió el reconocimiento internacional tras el éxito de su canción Una noche en Medellín, que se hizo viral rápidamente por todo el mundo.

Gracias a este tema, el chileno se convirtió en uno de los artistas más reconocidos de su país, lo que le abrió puertas a nivel internacional, con gira por todo el mundo, por ejemplo.

Desde entonces el joven ha lanzado otros temas como Yo no me olvido, Gata Only, Me arrepentí y Marisola Remix con Standly, Duki y Nicky Nicole, entre otros.