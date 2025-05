¿Quién es el diseñador que viste a Melody en Eurovisión 2025?

Gustavo Adolfo Tarí prefiere llamarse artesano antes que diseñador. Al ilicitano, responsable del vestuario deMelody en Eurovisión, le gusta realizar sus prendas a mano y de ahí su carta de presentación y también la exclusividad de sus piezas.

La cantante de Esa Diva y su equipo le dieron muchas vueltas al artista elegido para acompañar a la sevillana en Basilea y no anunciaron su nombre hasta días antes de poner rumbo a Suiza.

"Ha creado un impactante vestuario a medida con el que la artista española brillará sobre el escenario", apuntó el equipo de la cantante, adelantando que Melody llevaría "una propuesta vibrante, sofisticada y llena de simbolismo" con un claro objetivo: "Ser uno de los grandes momentos estéticos de la edición".

Igual que ocurrió en 2022 con el diseño de Palomo Spain para Chanel, la delegación española busca sumar puntos con la estética y que el vestuario sirva para reforzar el mensaje de la canción.

"⁠Diseñar para Melody es todo un honor, primero por su calidad humana, después por lo gran artista que es y, por último, por la conexión que fluye con ella, que me llena de inspiración. Es el reflejo de una mujer que admiro: luchadora, madre trabajadora y con gran talento”, decía Gustavo Adolfo Tarí en una entrevista con RTVE.

¿Quién es Gustavo Adolfo Tarí?

Gustavo Adolfo Tarí, de 48 años, es un consolidado diseñador que lleva más de 25 años de carrera.

Llegó a Barcelona en 1999 procedente de Torrellano, una localidad de la provincia de Elche donde aprendió el oficio junto a su madre y su hermana, modistas de profesión. Su primer objetivo era estudiar moda pero entró a trabajar en una empresa de organización de eventos y dos sastrerías dedicadas al cine y cambió de rumbo. "Aquí estoy, con la misma ilusión y pasión que el primer día", decía en otra entrevista el pasado enero.

Desde entonces cose y crea sin descanso. "Trabajo cada día 12 horas o incluso más. Hoy, por ejemplo, me he levantado a las 4 de la madrugada y tengo todo esto para entregar esta noche", aseguraba en esa misma charla. "Tampoco tengo fines de semana ni festivos, pero me organizo de una manera que me funciona: hago dos proyectos y después me voy a algún sitio para desconectar".

El ilicitano es conocido por trabajar en grandes espectáculos, modernizando trajes tradicionales, y vestir a grandes divas de la canción. Antes que unirse a la aventura eurovisiva, creó el mono que Melody lució en el Benidorm Fest e hizo trabajos para Ana Mena, Nathy Peluso o Shakira.

Sus clientes no son las cantantes sino que trabaja directamente con estilistas como Almudena Ruiz, que acompaña a Melody en su camino a Basilea o Pilar Vila Tobella, la estilista y hermana de Rosalía que la llamó cuando la catalana actuó en el Lollapalooza de Chile en 2009.

También Shakira ha vestido (y viste) sus diseños. La colombiana lleva luciendo sus trajes desde hace más de cuatro años y en la gira Las Mujeres Ya No Lloran lleva varios por encargo del estilista Nicolas Bru

.

Gustavo Adolfo Tarí hace cada pieza de principio a fin desde la idea inicial pasando por la búsqueda de materiales, la fabricación y los acabados. Sus especialidades son el metacrilato y la piel sintética de espejo cortados a láser así como la pedrería. También crea espectaculares tocados con pequeños diamantes de cristal como el que hizo para la actuación de Nathy Peluso en los Goya 2021.

"Hasta hace poco el trabajo más complejo que había hecho era el vestuario de Nathy Peluso, que pesa siete kilos y está todo bordado a manos. "Dediqué muchísimas semanas, trabajaba 12 horas cada día. De hecho, mi trabajo exige esto: esfuerzo y dedicación", señaló este artesano que también ha trabajado para las estilistas de Ana Mena, India Martínez o la sirena Shakira. Suya es la cola del videoclip de Copa Vacía.