Quién es Hoonine, la voz que acompaña a Viva Suecia en 'Tú y yo contra los demás'

Viva Suecia lanzaba recientemente su nuevo disco, Hecho en tiempos de paz, un álbum de lo más completo con colaboraciones de altura. El proyecto cuenta con la voz de Samuraï en Melancolía, la de Siloé en Sangre y la de Hoonine en Tú y yo contra los demás.

Y quizás esta última es la más desconocida, pues se trata de una artista emergente que se está abriendo paso en el panorama musical. Detrás de Hoonine se encuentra Carmen Alarcón, una cantante murciana que además es compositora y productora.

la artista empezó compartiendo covers propias de canciones como Nunca estoy de C. Tangana en 2020, y poco a poco ha ido ascendiendo en la industria con su talento para componer y su armoniosa voz.

Hoonine lleva los sentimientos por bandera, con los que huye de la banalidad y lo superficial en su proyecto musical. De hecho, siempre apela a la emoción que le hace crear música, y su fin es siempre traspasar con los temas que lanza.

La cantante ha sido autodidacta estos años, llevando hacia delante se carrera artística también como productora y compositora. En 2020 lanzó su primer single, Charco, y en 2021 llegó Lo que queda.

En 2023 Hoonine lanzó su primer álbum, Roca Roja, en el que encontramos temas como Besé a Aramís y Fútbol.

Un estilo que navega por los géneros

Hoonine son se puede encasillar en un solo sonido: la artista navega entre electrónica, downtempo, R&B y pop minimalista. Todo ello mientras le canta al amor, la familia, el barrio y los recuerdos, aquello que le importa en la vida.

Su último single ha sido Al otro lado y la especial colaboración con Viva Suecia al son de Tú y yo contra los demás.