El Benidorm Fest desvela algunas novedades junto a los presentadores Lalachus, Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand

El Benidorm Fest ultima sus preparativos para una edición este 2026 en la que se celebrará la música al margen de Eurovisión. Y han desglosado nuevos detalles de lo que se podrá ver en las semifinales del 10 y 12 de febrero y en la gran final del 14 de febrero.

El concurso celebrará la música nacional más que nunca, a través de los 18 candidatos que lucharán por alzarse con la Sirenita de Oro.

Será a través de las semifinales celebradas el martes 10 y el jueves 12 de febrero cuando los concursantes interpretarán sus canciones por primera vez sobre el escenario. Este año pasarán a la final del 14 de febrero 12 concursantes.

Ahora, RTVE desvela que la preparación de los shows ya está terminada, solo falta materializarlo sobre el escenario del Palau L'Illa de Benidorm.

¿Número musical de los presentadores?

El Benidorm Fest 2026 lo presentarán Lalachus, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, y si ellos quieren, podrían hacer un número musical en las galas del certamen.

Además, se espera el regreso de Chanel al escenario alicantino en la gran final, con una actuación que celebrará su victoria en el concurso y su tercer puesto en eurovisión 2022.

Cuatro presentadores sobre el escenario

Por su parte, los cuatro presentadores serán vistos en distintos momentos del concurso, pero Lalachus solo estará presente en la gran final del sábado. Para ella, esto es un nuevo sueño cumplido: "Que penséis en mí para esto es un éxito total".

"Nunca he presentado un festival de esta envergadura, para mí es un reto personal y profesional", dice, por otro lado, Jesús Vázquez.

Javier Ambrossi también celebra esta oportunidad: "Es un momento muy bueno y me viene en una época personal en la que necesitaba alegría". E Inés Hernand, la veterana, muestra su entusiasmo de nuevo: "A mí me encanta repetir y tengo ganas".