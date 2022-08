Quién es Jay Shetty, el coach de las estrellas oficiará la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Te interesa Ben Affleck y Jennifer Lopez se casan este fin de semana: lo que se sabe de la segunda boda

Jay Shetty es el hombre del fin de semana. El conocido coach de las estrellas ha sido elegido por Jennifer Lopez y Ben Affleck para ser el maestro de ceremonias de su segunda boda, cuyo escenario es la casa que el actor tiene en Georgia.

Su nombre lo ha dado a la web de cotilleo PageSix una fuente cercana a la pareja y ha explicado por qué ha sido el elegido. Jay Shetty es amigo de la cantante, a la que conoció en enero de 2021 cuando la entrevistó para su podcast On Purpose. Así empezó su amistad que continúa más de un año después y que este fin de semana da un paso más con la segunda boda de los Bennifer.

No es la primera que oficia el coach. También casó a Lily Collins y el director Charlie McDowell en Colorado en septiembre pasado de 2021.

¿Quién es el coach Jay Shetty?

Nacido hace 34 años en Gran Bretaña y de ascendencia india, Jay Shetty estudió negocios en Reino Unido. Allí conoció a un monje que lo animó a pasar los veranos viviendo un estilo de vida de monje védico en un ashram, que es un monasterio en Bombai.

Después de tres años como monje en India, meditando todos los días entre cuatro y ocho horas y dedicando su vida a ayudar a los demás, regresó a Londres para transmitir lo que había aprendido a sus estresados amigos. Los educó en bienestar, propósito y atención plena y así fue como Shetty se fue convirtiendo en uno de los líderes de pensamiento más populares del mundo.

En Nueva York, Arianna Huffington, fundadora de Thrive Global, lo contrató para producir videos sobre relaciones, bienestar, salud mental para The Huffington Post y en febrero de 2019 lanzó su podcast On Purpose with Jay Shetty, en el que habla con famosos y personas de éxito sobre sus propósitos de vida.

Al hilo de este pregunta, Jennifer Lopez le respondió: "Creo que es empoderar, inspirar y entretener, que la gente se inspire en ser mejor. Antes de que Ruth Bader Ginsburg muriese tuve el privilegio de conocerla y le pregunté: ‘¿Qué puedo hacer para ayudar al mundo, que se ha vuelto tan loco últimamente?’ Me dijo: ‘Exactamente lo que haces. Todos se deben dedicar a lo que hacen mejor, y en ese trance ayudarán al mundo".

En 2020 lanzó su primer libro, Piensa como un monje: Entrena tu mente para la paz interior y consigue una vida plena, porque, una vez que aprendas a hacerlo, "sabrás cómo superar la negatividad, cómo dejar de pensar demasiado, por qué la comparación mata al amor, cómo usar tu miedo en tu beneficio, cómo aprender de todo el mundo, por qué no eres tus pensamientos, cómo encontrar tu propósito en la vida y mucho más".

Shetty tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram y es el director de propósitos de la aplicación Calm, según su biografía de Instagram.

Casado desde 2016

Shetty es un hombre casado desde 2016. En abril de ese año contrajo matrimonio con la chef vegana de 32 años Radhi Devlukia-Shetty, quien aparece con frecuencia en su podcast.

La pareja se conoció en 2013 y, como contó Devlukia-Shetty en su cuarto aniversario de boda, fue determinante para la carrera de la chef. "Cuando te conocí hace siete años no tenía ningún plan, dinero o ideas sobre lo que iba a hacer, solo mucha pasión”, escribió junto a una foto en Facebook del día de su boda.

Shetty le ayudó a encontrar su camino y juntos también han creado una línea de té que se llama Sama Tea. Es su primer proyecto de pareja.