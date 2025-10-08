Quién es Olivia Dean, la triple nominada a los BRIT Awards y que comparte récord con Adele

Quién es Olivia Dean, la triple nominada a los Premios BRIT y que comparte récord con Adele | Gtres

Está claro que la industria musical británica es una auténtica máquina de lanzar éxitos. En los tiempos que corren, llegan nuevos artistas dispuestos a cambiar los esquemas de la música. Es el caso de Olivia Dean, quien se consagra como artista de gran potencial.

Con 26 años, Olivia Dean cosecha un éxito que a muchos artistas les gustaría tener. De estudiar en una de las escuelas más prestigiosas del Reino Unido a ser nominadas hasta tres veces a los premios BRIT, la cantante originaria de Londres se consolida gran estrella de la música. Pero, ¿cuál es su historia?

Los orígenes de Olivia Dean

Olivia nació en Londres un 14 de marzo de 1999. Se crio en el barrio de Haringey. Dean encontró la inspiración en artista como Lauryn Hill, Angie Stone o Jill Scott. Poco a poco fue descubriendo sonidos como el R&B, aunque ella no tenía mucha esperanza en aquella artista de guitarra en mano que aspiraba a ser. "No había mucha gente que se moviera por ese mundo de doble herencia en la escena soul, dominada por la guitarra", cuenta la cantante en Clash Music.

Con 15 años, Olivia Dean entró en la Brit School. Ahí se han formado grandes estrellas como Amy Winehouse, Adele o Jessie J. Una etapa, en parte dura para la cantante ya que hacía tres horas de ida y vuelta para asistir a sus clases todos los días. "Quería ir allí a toda costa" recoge la BBC.

Su trayectoria musical

La cantante debutó sobre los escenarios en 2017 en el Sziget Festival de Budapest, actuando delante de 16.000 personas. Fue a partir de ahí cuando le siguió su primer single Reason to Stay. Su single OK Love You Bye le llevó a firmar con EMI Records. Un lanzamiento con el que prepararía el terreno con Messy, su álbum debut lanzado en 2023. Precisamente, fue con este disco con el que consiguió su nominación al Mercury Prize como álbum del año.

Además, la cantante ha sido embajadora de Chanel en el año 2023 junto a Caroline de Maigret. Una muestra más de que su nombre va más allá de la música.

Ya en 2024, tuvo la oportunidad de pisar el prestigioso escenario del Festival Glastonbury. Un año que estuvo marcado por sus nominaciones a los Brit Awards como artista revelación, mejor artista del año y mejor acto pop.

Este año, hemos podido ver a la artista lanzar The Art of Loving, su último álbum. Un disco en el que viene incluido su single Man I need, que cosecha más de ocho millones y medio de visitas en YouTube.

Estos dos últimos trabajos han llevado a hacer doblete en Reino Unido ocupando el número 1 en las listas británicas de éxitos con su single Man I Need y su disco The Art of Loving, ambos posicionados en primera posición al mismo tiempo. Un logro que comparte con la misma Adele, quien logró el oro con su single Easy On Me y su disco 30.