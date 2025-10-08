Taylor Swift rompe un récord histórico que tenía Adele con su disco 'The Life of a Showgirl'

En 2015, Adele se consagró como una de las artistas más prominentes del momento gracias a la buena recepción de 25, su tercer álbum de estudio que incluye éxitos como Hello y When We Were Young. Durante su primera semana de estreno, el disco debutó con 3,3 millones de copias vendidas en Estados Unidos, superando a cualquier otro trabajo discográfico previo. Ahora, diez años después, Taylor Swift ha roto el récord de la británica.

Según datos de Luminate recogidos por Billboard, la estadounidense ha hecho historia con su nuevo álbum The Life of a Showgirl al convertirse en el más vendido de la historia en el mercado estadounidense durante su semana de debut. Informes iniciales indican que Taylor Swift ha vendido 3,5 millones de copias del disco, el cual cuenta con varias versiones con distintas portadas y contenidos especiales.

De esa cuantía, 3,2 millones corresponden a las ventas tradicionales, que incluyen las compras del álbum en físico y en digital. Las 300,000 copias restantes provienen de las escuchas de The Life of a Showgirl en plataformas de streaming. Estos datos todavía son provisionales, ya que el conteo termina el jueves 9 de octubre.

Taylor Swift defiende su nuevo álbum

Durante su reciente entrevista en el programa de Zane Lowe, Taylor Swift ha defendido su trabajo en The Life of a Showgirl tras recibir varias críticas sobre su calidad musical. "Doy la bienvenida al caos. La regla del mundo del espectáculo es que si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y dices mi nombre o el título de mi álbum, estás ayudando", ha comentado.

Además, ha dejado claro que ella no es la responsable de cómo reciben los oyentes su música: "Respeto mucho las opiniones subjetivas de la gente sobre el arte; no soy la policía del arte. Cada uno puede sentir exactamente como quiera, y nuestro objetivo como artistas es ser un espejo". Y añade: "A menudo, un álbum es una forma muy, muy salvaje de mirarte a ti mismo: lo que estás pasando en tu vida afectará si te identificas con la música que estoy publicando en un momento dado".