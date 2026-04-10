Quién es Paula Koops: sus primeros pasos, su paso de contable a estrella del pop y su nueva etapa

Paula Koops en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Getty Images

Paula Koops es una de esas artistas que supieron aprovechar las oportunidades que les dio la vida y luchar al máximo por sus sueños.

Desde pequeña, siempre tuvo claro que la música era su pasión, pero con el tiempo, la necesidad de labrarse un futuro la hizo optar por una carrera y un trabajo que le diera estabilidad.

Sin embargo, la exposición que logró subiendo contenido a TikTok le permitió hacerse con el altavoz que necesitaba, el medio perfecto para crear una red de fans que la han sostenido en su ascenso a la fama.

Gracias a ello, se ha convertido en una artista con entre 200.000 y 300.000 oyentes mensuales y temas que han alcanzado entre 700.000 y un millón de visualizaciones. En TikTok, acumula actualmente 275,9 mil seguidores

Sus orígenes artísticos

Desde muy pequeña, a Paula siempre le ha gustado cantar y bailar, incluso lo hacía delante del espejo mientras se imaginaba sobre un escenario.

Sin embargo, antes de que ese sueño se hiciese realidad, la artista comenzó en una escuela de teatro musical, pero rápidamente sintió que aquel no era su sitio. Después, se apuntó a una escuela de canto que, aunque tampoco le encantó, disfrutó de la experiencia de compartir con otros.

Además de la música, la artista estuvo en una agencia de niños modelos.

De contable a estrella del pop

A pesar de que su sueño era ser cantante, sus padres quisieron darle un toque de realidad y la animaron a estudiar una carrera. Concretamente, se tituló en ADE y Marketing en Inglaterra y, al finalizar, trabajó en una oficina como contable.

No sería hasta 2020, con la llegada de la pandemia, que el destino le puso en su camino una posibilidad. Durante el aislamiento, a Paula se le ocurrió empezar a publicar vídeos en TikTok, llegando a alcanzar gran viralidad con los temas que subía.

Gracias a este medio, sus temas Línea 7 y El novio del año lograron alcanzar a un mayor público, ayudándola a crear la amplia base de fans que tiene ahora.

"Me ha ayudado en toda mi carrera para estar donde estoy", confesaba sobre el apoyo que ha tenido en redes en una entrevista que nos concedió en Europa FM.

Su fama llegó junto a su vecino Juan, con quien presentaba sus temas desde un coche y ahí empezaron a hacerse de lo más virales.

No sería hasta verano de 2023 que firmó con la discográfica Universal y pudo dejar completamente su trabajo de oficina. Aquel momento fue todo un punto de inflexión para ella, como contó a Mujerhoy: "¡Di mi primer concierto en el Teatro Barceló de Madrid! Hicimos sold out. Eran más de 800 personas cantando conmigo".

Por el momento, Paula Koops tan solo ha publicado un disco, MOTEL, y un EP, Novia del Año, pero también ha sacado un total de 35 singles.

Su estilo musical

Por más que en sus inicios la artista tuviese complicado adaptar sus referentes de habla inglesa a su música, al final consiguió encontrar su propio estilo musical, cargado de gran sensibilidad.

Desde sus inicios, ha demostrado ser una magnífica narradora, inspirándose en experiencias personales o de amigos, y haciendo uso de una estética dosmilera.

Generalmente, sus letras hablan de amor y desamor, en ocasiones escritas desde la rabia y frustración, pero siempre con un estilo fresco y desenfadado.

Un nueva era

Sin embargo, con su último tema en solitario, Barcelona, la artista quiso hacer una canción que sonara mucho más madura y que fuera "sobre cambiarte a otro sitio para intentar olvidar a la persona".

Además, como referentes, tenía muy claro lo que buscaba: "Me apetecía hacer una canción rollo Sabrina Carpenter. Empezamos a buscar como más referencias en español y justo pues llegamos a Jeanette y dijimos: 'Venga, vamos a intentar hacer una canción así'".

Según ha revelado en entrevistas, la cantante ha compuesto entre 40 y 50 canciones para el álbum, "la mayoría baladas", pero aún tiene que decantarse por cuáles elige.

Además, hay que recordar que, además de que podremos verla como participante en Tu Cara Me Suena 13, Paula Koops se encuentra de gira en el Los lugares donde no pudimos ir tour. En este recorrido, está visitando todas las ciudades en las que no pudo actuar con su MOTEL Tour.